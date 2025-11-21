Es tendencia:
Tras la polémica por el título de Rosario Central, vandalizaron un mural de Ángel Di María en el club de su infancia

La imagen del campeón del mundo en El Torito apareció con pintura negra sobre su rostro y un duro mensaje.

Por Bruno Carbajo

Ángel Di María, ausente en la visita de Rosario Central a Independiente.
Ángel Di María, ausente en la visita de Rosario Central a Independiente.

En medio de la polémica generada en el fútbol argentino por el título de liga otorgado a Rosario Central por su campaña en la tabla anual, la controversia escaló a un nivel inesperado en la ciudad santafesina, centrando a nada menos que Ángel Di María en el centro de la controversia. Y es que este viernes fue vandalizado un mural en homenaje a su figura en el club El Torito, la institución donde dio sus primeros pasos en el fútbol.

La situación ocurrió durante la madrugada, cuando el retrato ubicado en el acceso principal del club apareció con una gran mancha de pintura negra sobre el rostro del campeón del mundo. Todo indica que desconocidos arrojaron el líquido sobre la imagen y a su lado plasmaron un fuerte mensaje en su contra. “Ladrón mercenario“, fue escrito sobre la figura del Fideo.

El daño terminó siendo descubierto por los empleados del club en la mañana del viernes. Germán Ángel, presidente de El Torito, brindó detalles del hecho al medio Rosario3, lamentando la intencionalidad del ataque. “Fue anoche. Lo encontramos hoy a la mañana cuando vinimos. Nadie vio nada porque hay un vecino que deja el camión estacionado en el frente y tapa mucho“, relató.

El mural de Di María en El Torito amaneció vandalizado (@EmiNunia4).

El mural de Di María en El Torito amaneció vandalizado (@EmiNunia4).

Y agregó: “Es muy triste, sobre todo por los chicos que vienen acá, que son unos 800“, afirmó al medio local”. A su vez, Ángel mencionó que se encuentran en búsqueda de hallar a los responsables pese a las dificultades que se les presentan. “Estamos viendo si podemos bajar las cámaras de seguridad, el problema es que el temporal del sábado arrancó cables y toda la cuadra está sin internet“, enfatizó.

En esa misma línea, quien también se expresó fue Rubén Tomé, el primer técnico de Di María en el club, quien también se mostró indignado. “Estoy recaliente, nos levantamos con mi señora, yo me iba al médico y vimos el mural pintado. Te da una impotencia bárbara“, sostuvo en diálogo con Olé.

El mural fue inaugurado a principios de 2024 y, pese a tener menos de dos años de vida, no es la primera vez que es objeto de agresión. A tan solo seis meses de su inauguración, la pintura fue atacada con un mensaje para que Di María no regrese a Rosario Central. “¿Todavía vas a volver?”, sostenía, luego de que el Canalla fue eliminado de la Copa Libertadores.

Según reveló Infobae, como consecuencia de la reiteración de los ataques, la dirigencia de El Torito evalúa trasladar el mural al interior del club para protegerlo y busca nuevos patrocinadores que permitan financiar su restauración.

Datos clave

  • Vandalizaron un mural de Ángel Di María en el club El Torito de Rosario.
  • Escribieron “Ladrón mercenario” y arrojaron pintura negra sobre el rostro del jugador.
  • La dirigencia evalúa trasladar la obra al interior tras sufrir su segundo ataque.
Bruno Carbajo

