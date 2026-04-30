La insólita lluvia de insultos entre Sebastián Villa y su compañero en la goleada de Independiente Rivadavia a La Guaira

Aún con el inmenso presente que vive Independiente Rivadavia tanto en el plano local como internacional, Sebastián Villa fue protagonista de una insólita pelea con Matías Fernández. Minutos después del 4 a 1, cuando todos se dirigían a los bancos para la pausa de rehidratación, los compañeros se dijeron de todo.

El clima en Mendoza era inmejorable, pero hubo lugar para la discusión: luego de una jugada en la que el 10 no soltó la pelota y no generó una chance para el rival de milagro, el colombiano lo increpó y ahí comenzó una interminable lluvia de insultos entre ambos.

“La c… de tu madre. ¿Tenés algo en la cabeza?“, soltó el mediocampista en reiteradas oportunidades para el ex Boca, cuya respuesta no fue capturada por la transmisión oficial. Por fortuna, las aguas se calmaron al instante gracias a la intervención del resto de los futbolistas.

¡INCREÍBLE! Independiente Rivadaiva golea 4-1 pero… ¡Matías Fernández y Villa tuvieron una fuerte discusión y se dijeron de todo!



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Independiente Rivadavia ganó y acaricia los octavos

La pelea entre los protagonistas estuvo lejos de opacar la gran victoria de la Lepra Mendocina, que suma 9 de 9 en su grupo en la Copa Libertadores y además lidera la liga argentina. Con estos tres puntos, el equipo de Alfredo Berti acaricia los octavos de final.

El conjunto argentino le saca 7 puntos a La Guaira, que se ubica en el tercer lugar. Segundo está Bolívar, con 7 unidades; mientras que Fluminense quedó último en la zona con apenas un punto.