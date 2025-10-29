Es tendencia:
Los mejores memes de la eliminación de Racing ante Flamengo por Copa Libertadores

Las redes sociales estallaron luego del empate 0-0 que dejó a la Academia fuera del certamen continental.

Por Bruno Carbajo

El sueño de Racing en la Copa Libertadores llegó a su fin. La Academia empató 0-0 con Flamengo en el Cilindro de Avellaneda y no logró revertir la derrota por la mínima sufrida en la ida en el Maracaná. Así, el conjunto de Gustavo Costas se despidió en semifinales del certamen continental, en una noche que dejó más frustración que festejos entre los hinchas albicelestes.

Como suele ocurrir en el mundo del fútbol, las redes sociales no tardaron en reaccionar. Incluso previo al inicio del encuentro, los usuarios comenzaron a compartir su mirada sobre lo sucedido con un alto grado de humor.

Hubo lugar para todo: chistes sobre el recibimiento que preparó la hinchada en Avellaneda, menciones al propio Costas, y hasta reacciones a la expulsión de Gonzalo Plata, que le incrementó el protagonismo a Marcos Rojo, quien tampoco se salvó de ser el eje de diferentes posteos. Entre hinchas rivales y usuarios neutrales, el humor volvió a ser protagonista en la noche a nivel digital.

