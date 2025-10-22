Mientras River y Boca están afuera, los dos equipos que clasificaron a la Copa Libertadores 2026

A falta de tres fechas para que finalice la primera fase del Torneo Clausura, la mitad de los clubes del fútbol argentino piensan en la clasificación a las copas. Hasta el momento, tanto Boca como River no tienen asegurada su presencia en la CONMEBOL Libertadores 2026, que en las últimas horas confirmó la presencia de dos equipos importantes del continente.

El primer anunciado fue Peñarol, que volverá a decir presente en el certamen continental. El conjunto dirigido por Diego Aguirre aseguró su participación en la competición luego de su última victoria ante Wanderers, que le permitió sacar la diferencia suficiente en la tabla anual de la liga uruguaya.

El otro clasificado llegó desde Perú, ya que Universitario también dirá presente en la edición 2026 de la Libertadores. Tras la última victoria ante Ayacucho FC el pasado lunes, los dirigidos por Jorge Fossati aseguraron su boleto.

Cómo está la tabla anual para la Libertadores 2026

El panorama rumbo a las copas internacionales quedó más ajustado que nunca. Rosario Central se mantiene en la cima, mientras que River (52) y Argentinos Juniors (51) completan la zona de Libertadores. Detrás aparece Deportivo Riestra (51).

En puestos de Sudamericana aparece Boca (50). Más atrás, Racing y Lanús, ambos con 46 puntos, se mantienen expectantes y sueñan con meterse en la pelea por los puestos de clasificación internacional.

Pos Equipo PTS Zona 1 Central 59 LIBERTADORES 2 River 52 LIBERTADORES 3 Argentinos 51 FASE PREVIA – LIB 4 Riestra 51 SUDAMERICANA 5 Boca Jrs. 50 SUDAMERICANA 6 Racing 46 SUDAMERICANA 7 Lanús 46 SUDAMERICANA 8 San Lorenzo 46 SUDAMERICANA 9 Tigre 45 SUDAMERICANA 10 Barracas 44 11 Huracán 43

Los equipos clasificados a la Libertadores 2026

Argentina : Platense

: Platense Colombia : Independiente Santa Fe

: Independiente Santa Fe Ecuador : Independiente del Valle

: Independiente del Valle Paraguay : Libertad

: Libertad Uruguay : Peñarol y Nacional

: Peñarol y Nacional Venezuela: Deportivo La Guaira, Universidad Central y Carabobo

