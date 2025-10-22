Es tendencia:
Mientras River y Boca están afuera, los dos equipos que clasificaron a la Copa Libertadores 2026

En las últimas horas, se definieron dos nuevos clubes participantes para el certamen internacional. Detalles.

Por Joaquín Alis

A falta de tres fechas para que finalice la primera fase del Torneo Clausura, la mitad de los clubes del fútbol argentino piensan en la clasificación a las copas. Hasta el momento, tanto Boca como River no tienen asegurada su presencia en la CONMEBOL Libertadores 2026, que en las últimas horas confirmó la presencia de dos equipos importantes del continente.

El primer anunciado fue Peñarol, que volverá a decir presente en el certamen continental. El conjunto dirigido por Diego Aguirre aseguró su participación en la competición luego de su última victoria ante Wanderers, que le permitió sacar la diferencia suficiente en la tabla anual de la liga uruguaya.

El otro clasificado llegó desde Perú, ya que Universitario también dirá presente en la edición 2026 de la Libertadores. Tras la última victoria ante Ayacucho FC el pasado lunes, los dirigidos por Jorge Fossati aseguraron su boleto.

Cómo está la tabla anual para la Libertadores 2026

El panorama rumbo a las copas internacionales quedó más ajustado que nunca. Rosario Central se mantiene en la cima, mientras que River (52) y Argentinos Juniors (51) completan la zona de Libertadores. Detrás aparece Deportivo Riestra (51).

En puestos de Sudamericana aparece Boca (50). Más atrás, Racing y Lanús, ambos con 46 puntos, se mantienen expectantes y sueñan con meterse en la pelea por los puestos de clasificación internacional.

PosEquipoPTSZona
1Central59LIBERTADORES
2River52LIBERTADORES
3Argentinos51FASE PREVIA – LIB
4Riestra51SUDAMERICANA
5Boca Jrs.50SUDAMERICANA
6Racing46SUDAMERICANA
7Lanús46SUDAMERICANA
8San Lorenzo46SUDAMERICANA
9Tigre45SUDAMERICANA
10Barracas44
11Huracán43
Los equipos clasificados a la Libertadores 2026

  • Argentina: Platense
  • Colombia: Independiente Santa Fe
  • Ecuador: Independiente del Valle
  • Paraguay: Libertad
  • Uruguay: Peñarol y Nacional
  • Venezuela: Deportivo La Guaira, Universidad Central y Carabobo
