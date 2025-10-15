Boca y River, insólitamente de acuerdo: la llamativa respuesta de Equi Fernández y Diablito Echeverri sobre la Copa Libertadores

En el comienzo de la temporada 2025-26 en las principales ligas de Europa, Bayer Leverkusen atraviesa un inicio irregular con un equipo renovado que cuenta con joyas argentinas. Equi Fernández y el Diablito Echeverri son dos de las nuevas caras del combinado alemán en esta campaña.

El exmediocampista de Boca arribó en el último mercado desde Al Qadsiah a cambio de 25 millones de euros, cumpliendo su gran objetivo de jugar en el viejo continente. El ex River, por su parte, llegó también para este segundo semestre a préstamo desde Manchester City luego de haber sumado minutos con los ingleses en el Mundial de Clubes.

Tras haber representado en veredas opuestas a los dos gigantes del fútbol argentino, ahora comparten un plantel integrado también por los argentinos Exequiel Palacios y Alejo Sarco.

Juntos, Fernández y Echeverri participaron este miércoles en una dinámica propuesta por Bayer Leverkusen para las redes sociales del club. En la misma, debían elegir en un ping pong y coincidieron al toparse con el dilema sobre si prefieren ganar la Copa Libertadores o la Champions League en su carrera.

“Para mí la Libertadores”, respondió rápidamente el Diablito, que encontró complicidad con su compañero: “Sí, sí. La Libertadores”. Luego, el de los Citizens recordó momentos tristes que ambos atravesaron: “Yo perdí la semi. Vos, la final”. “Sí, fue duro”, reconoció Equi.

Equi Fernández y Diablito Echeverri, cerca de la gloria

No hay dudas que para un futbolista argentino no hay logro mayor a nivel clubes que ganar la Copa Libertadores. Ambos jugadores de Bayer Leverkusen estuvieron muy cerca de lograrlo con los equipos de sus amores.

Publicidad

Publicidad

En 2023, en plena irrupción como titular, Fernández y Boca cayeron en la final ante Fluminense en el recordado partido del Estadio Maracaná. Echeverri, en cambio, sufrió una importante decepción con la goleada de Atlético Mineiro ante River en semifinales, que privó al Millonario de jugar la final ante su público en el Estadio Más Monumental.

ver también River piensa en Talleres: la tajante postura de Marcelo Gallardo con Enzo Pérez