Mundial de Clubes 2029: por qué Boca y River necesitan que Racing no sea campeón de la Copa Libertadores

Racing es el único equipo argentino que sigue con vida en la Copa Libertadores 2025. Tras eliminar a Vélez en cuartos de final, la Academia se prepara para enfrentar a Flamengo en semifinales en busca de su segunda consagración continental. Estudiantes, River, y Central Córdoba con Talleres en grupos, ya quedaron en el camino. Ahora, todas las miradas del fútbol local se posan en Avellaneda.

Sin embargo, más allá del folklore, hay un aspecto clave que involucra a Boca, River y al resto de los equipos del país: a ninguno de ellos les conviene que Racing se quede con la Gloria Eterna. El motivo está lejos de las rivalidades locales y se relaciona con un objetivo de largo plazo: la clasificación al Mundial de Clubes 2029.

En caso de que la segunda edición del certamen se mantenga en 32 participantes y no se amplíe a 48 participantes, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dispone de seis plazas para el torneo. Cuatro irán destinadas a los campeones de la Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que los otros dos boletos se entregarán a través de un ranking de rendimiento continental.

Ese escalafón ya comenzó a tomar forma con la edición actual de la Libertadores y se arma sumando puntos: tres por clasificar a fase de grupos, tres por triunfo, uno por empate y tres adicionales por cada ronda superada. En ese sentido, hoy, los cuatro semifinalistas dominan la tabla: Palmeiras lidera con 40 puntos, Racing lo sigue con 34, y Flamengo y Liga de Quito cierran con 32. Más atrás, aparece Estudiantes (5º con 28), Vélez (7º con 24), River (8º con 23) y Central Córdoba (14). Boca, al no participar de la edición, todavía no tiene unidades.

A primera vista, que Racing sea campeón de América pareciera allanar el camino porque pasaría a estar automáticamente clasificado al Mundial de Clubes por ser campeón y liberaría un lugar en el ranking. Sin embargo, el problema está en el reglamento: ningún país puede tener más de dos representantes en el certamen, a no ser que todos ellos clasifiquen como campeones continentales.

¿Qué significa esto? Si Racing gana la Libertadores, solo un equipo argentino más podría clasificar vía ranking al Mundial de Clubes. Es decir, River, Boca o cualquier equipo del país se verían obligados a disputar mano a mano un único cupo. Claro, siempre y cuando se queden con la medalla dorada o de plata de la lista, lo que significa que también deberán competir con el resto de clubes, como Flamengo y Palmeiras.

Además, hay un dato extra a tenerse en cuenta: si otro club argentino gana la Libertadores junto a Racing, los dos cupos nacionales pasarían a estar ocupados. Por ende, la única vía posible para que haya un tercer representante sería que también se quede con el certamen. Así ocurrió con Brasil en el reciente Mundial de Clubes, con la participación de Flamengo, Fluminense, Palmeiras y Botafogo.

Por eso,el interés de Boca, River, o cualquier club argentino con aspiraciones a meterse en el próximo Mundial de Clubes, está en que Racing no levante la Libertadores. Si la Academia cae en semifinales o en la final, seguirá siendo competidor en el ranking y se mantendrán abiertas las dos plazas por puntaje para equipos de su mismo país. De lo contrario, el margen de error se achica drásticamente.

