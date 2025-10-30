Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Libertadores 2025: minuto a minuto

Desde las 21.30, hora argentina, Palmeiras y Liga de Quito se enfrentarán por las pantallas de Disney+ y ESPN.

Por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras recibe este jueves a Liga de Quito en el Allianz Parque. Desde las 21.30, hora argentina, los aspirantes a la final se enfrentarán con transmisión de Disney+ y ESPN y el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El combinado dirigido por Tiago Nunes viene de imponerse 3-0 como local en el primer capítulo de la serie. A pesar de que se trata de una diferencia importante, el Verdao, con toda su jerarquía, intentará forzar al menos los penales para buscar la clasificación a la gran final de Lima.