Es tendencia:
logotipo del encabezado
COPA LIBERTADORES

Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por la Copa Libertadores 2025: minuto a minuto

Tras la goleada de los ecuatorianos en la ida, el Verdao buscará una remontada ante su público.

La posible formación de Liga de Quito

Alexander Domínguez; Leonel Quiñónez, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero, Fernando Cornejo, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil, Yeltzin Enrique; Michael Estrada y Alexander Alvarado.

Publicidad

La posible formación de Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs, Piquerez; Aníbal Moreno, Andreas Pereira, Maurício, Felipe Anderson; Flaco López y Vítor Roque.

Hora y TV del partido

Desde las 21.30, hora argentina, Palmeiras y Liga de Quito se enfrentarán por las pantallas de Disney+ y ESPN.

¡Bienvenidos a todos!

Abrimos un nuevo minuto a minuto. Esta noche hay partidazo entre Palmeiras y Liga de Quito.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Gustavo Gómez y Gabriel Villamil.
© GettyGustavo Gómez y Gabriel Villamil.

Por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, Palmeiras recibe este jueves a Liga de Quito en el Allianz Parque. Desde las 21.30, hora argentina, los aspirantes a la final se enfrentarán con transmisión de Disney+ y ESPN y el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán.

El combinado dirigido por Tiago Nunes viene de imponerse 3-0 como local en el primer capítulo de la serie. A pesar de que se trata de una diferencia importante, el Verdao, con toda su jerarquía, intentará forzar al menos los penales para buscar la clasificación a la gran final de Lima.

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Con Agustín Rossi, a Riquelme se le escapó la tortuga: es el mejor arquero de América

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores 2025

Duras repercusiones en Brasil tras la caída de Palmeiras: "Desastroso"
Copa Libertadores

Duras repercusiones en Brasil tras la caída de Palmeiras: "Desastroso"

Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito a Palmeiras: "Vergüenza"
River Plate

Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito a Palmeiras: "Vergüenza"

Pronósticos San Lorenzo vs Deportivo Riestra: El Ciclón quiere cortar el invicto del Malevo
Apuestas

Pronósticos San Lorenzo vs Deportivo Riestra: El Ciclón quiere cortar el invicto del Malevo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo