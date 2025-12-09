Un futbolista citado por Lionel Scaloni define su futuro a meses del Mundial 2026

Aníbal Moreno fue una de las caras nuevas que aparecieron en la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos de la fecha FIFA de octubre, para los amistosos frente a Venezuela y Puerto Rico en Miami. La idea de Lionel Scaloni fue la de darle la oportunidad en función de evaluarlo y ver si cumple con los requisitos para ser parte del plantel que irá a la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, luego de aquella experiencia en la que sumó 45 minutos ante el combinado boricua, el ex Newell’s perdió presencia en el Palmeiras de Abel Ferreira, por lo que, de alguna forma, retrocedió dentro de la carrera por un lugar en la nómina de 26 futbolistas que confeccionará el cuerpo técnico de la Scaloneta.

Si bien desde su citación jugó 8 partidos por el Brasileirao, el entrenador portugués lo apartó del once inicial para los compromisos por la Copa Libertadores con Liga de Quito en la Semifinal (apenas sumó 3 minutos en el duelo de vuelta que se llevó a cabo en el Allianz Parque) y con Flamengo en la Final (no participó).

Al respecto, surgieron rumores de medios de comunicación de Brasil que indicaban que tanto el futbolista como el club habían decidido continuar por caminos diferentes a partir de enero del 2026. No obstante, según pudo saber BOLAVIP, aún no hay nada definido entre las partes implicadas.

Aníbal Moreno, en su debut en la Selección Argentina. Getty Images.

Su representante estará viajando a Sao Paulo en las próximas horas para reunirse con la directiva a cargo de Leila Pereira y ahí recién evaluar la continuidad o no de Aníbal Moreno en el Palmeiras, club al que arribó en enero del 2024 procedente de Racing Club.

Publicidad

Publicidad

La fecha FIFA de marzo, la última chance para ir al Mundial

Lionel Scaloni dijo que esperaba tener en la fecha FIFA de marzo a los jugadores con los que quiere contar para ir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. No obstante, la Finalissima está en duda, por lo que es posible que Argentina termine jugando dos partidos amistosos, que le darán una última oportunidad al entrenador para probar.

ver también Con solo 9 palabras, la Selección Argentina recordó la Batalla de Lusail con Países Bajos en Qatar 2022