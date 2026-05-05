Por qué no juega Adam Bareiro en Barcelona SC vs. Boca por la Copa Libertadores

Todos los detalles relacionados con la ausencia del delantero paraguayo en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos del certamen continental.

Este martes, en el marco de la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, Boca Juniors se presenta en territorio ecuatoriano. Más precisamente en el Estadio Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, contra Barcelona Sporting Club.

Luego de su derrota como visitante de Cruzeiro, en Belo Horizonte, el equipo comandado estratégicamente por Claudio Úbeda buscará recuperar el camino de la victoria para poner un pie en la próxima instancia del certamen continental: los octavos de final.

Sin embargo, para este trascendental cotejo, el Xeneize no podrá contar con un jugador que se ha transformado en determinante como Adam Bareiro. Y lo cierto es que hay una explicación contundente en torno a la ausencia del propio delantero paraguayo.

La ausencia de Bareiro en Barcelona vs. Boca

La realidad es que la ausencia de Adam Bareiro en el partido entre Barcelona Sporting Club y Boca Juniors, por la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, no está relacionada con un motivo táctico. Por el contrario, tiene que ver con una suspensión.

Hace una semana, durante la mencionada derrota de los de Úbeda contra Cruzeiro, el ex atacante de San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos, se fue expulsado por doble amarilla. Por ende, volverá recién en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos.

¿Cómo ver por TV el partido entre Barcelona y Boca?

El duelo de Boca ante Barcelona en Guayaquil, que comenzará a partir de las 21 horas, se podrá ver a través de Telefé y Fox Sports. Los relatos en Telefé estarán a cargo de Pablo Giralt, mientras que los comentarios serán de Juan Pablo Varsky. En Fox Sports la dupla de relator y comentarista está conformada por Hernán De Lorenzi y Miguel Osovi.

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Las posiciones de la Copa Libertadores

DATOS CLAVE

Boca Juniors enfrenta a Barcelona en el Estadio Banco Pichincha de Guayaquil este martes.

Adam Bareiro no jugará por una suspensión tras ser expulsado ante Cruzeiro por doble amarilla.

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