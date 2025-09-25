Es tendencia:
Qué canal pasa Estudiantes vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

El Pincha recibe al conjunto brasileño en La Plata por el partido de revancha, luego de caer 2-1 en el encuentro de ida.

Por Nahuel De Hoz

Flamengo y Estudiantes de La Plata se enfrentan por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Este jueves por la noche, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025. El partido comienza a partir de las 21:30 horas en el Estadio UNO de la capital bonaerense y cuenta con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas Noguera, para definir al último clasificado a las semifinales del certamen continental.

El compromiso de ida se disputó el jueves pasado en Río de Janeiro y terminó con victoria por 2-1 para el reconocido conjunto brasileño. En dicho compromiso en el mítico Estadio Maracaná, los autores de los goles fueron Pedro y Guillermo Varela para los cariocas, mientras que Guido Carrillo descontó -con leve desvío en Leo Peréira-, para dejar con esperanzas al equipo argentino.

Lo cierto es que el encuentro de esta noche que protagonizan el Pincha y el Mengao, es transmitido exclusivamente por la pantalla de la señal Fox Sports para buena parte de la región sudamericana.

A su vez, también se puede ver a través de la plataforma digital Disney+, que requiere una suscripción paga. Los recién mencionados son los medios por los cuáles se puede seguir el partido de manera oficial y en vivo, dentro de la República Argentina.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Flamengo, país por país?

  • 21.30: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
  • 20.30: Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)
  • 19.30: Ecuador, Perú, Colombiay Estados Unidos (Central-CST)
  • 18.30: Estados Unidos (Montaña-MST) y México
  • 17.30: Estados Unidos (Pacífico-PST)

