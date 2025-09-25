Qué canal pasa Estudiantes vs. Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Este jueves por la noche, Estudiantes de La Plata recibe a Flamengo por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025. El partido comienza a partir de las 21:30 horas en el Estadio UNO de la capital bonaerense y cuenta con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas Noguera, para definir al último clasificado a las semifinales del certamen continental.
El compromiso de ida se disputó el jueves pasado en Río de Janeiro y terminó con victoria por 2-1 para el reconocido conjunto brasileño. En dicho compromiso en el mítico Estadio Maracaná, los autores de los goles fueron Pedro y Guillermo Varela para los cariocas, mientras que Guido Carrillo descontó -con leve desvío en Leo Peréira-, para dejar con esperanzas al equipo argentino.
Lo cierto es que el encuentro de esta noche que protagonizan el Pincha y el Mengao, es transmitido exclusivamente por la pantalla de la señal Fox Sports para buena parte de la región sudamericana.
A su vez, también se puede ver a través de la plataforma digital Disney+, que requiere una suscripción paga. Los recién mencionados son los medios por los cuáles se puede seguir el partido de manera oficial y en vivo, dentro de la República Argentina.
¿A qué hora juegan Estudiantes vs. Flamengo, país por país?
- 21.30: Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay
- 20.30: Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Este-EST)
- 19.30: Ecuador, Perú, Colombiay Estados Unidos (Central-CST)
- 18.30: Estados Unidos (Montaña-MST) y México
- 17.30: Estados Unidos (Pacífico-PST)
