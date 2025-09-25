Luto en el mundo del fútbol: ex jugador del Arsenal de Inglaterra murió a los 21 años tras golpearse la cabeza con un muro

El mundo del fútbol está de luto: murió Billy Vigar. Luego de largas horas en las que estuvo internado peleando por su vida, este jueves falleció el juvenil inglés que pasó por las divisiones inferiores de Arsenal. De esta manera, apenas a sus 21 años, dio el paso a la eternidad debido a un fuertísimo golpe que sufrió mientras disputaba un partido con el equipo al que representaba.

Lo cierto es que el británico que jugaba en Chichester de la Isthmian Premier Division, liga regional del fútbol inglés, protagonizó un hecho lamentable en el encuentro ante Wingate & Finchley FC pero la visita solamente duró un puñado de minutos. Esto se debe a que el pasado sábado padeció un gran golpe en la cabeza contra un muro de contención sobre uno de los laterales.

En definitiva, este jueves Vigar falleció por una grave lesión cerebral mientras estaba hospitalizado. Sin embargo, no pudo resistir y superar las contundentes heridas que derivaron en su muerte, por lo que el deporte se viste de luto para despedir a un futbolista. Esta gravísima lesión que tuvo en el partido del fin de semana, no pudo ser dejada atrás y dejó una gran herida en Inglaterra.

Billy Vigar se formó en Arsenal de Inglaterra.

El nacido el 22 de octubre de 2003 en Worthing, hizo la gran parte de las categorías juveniles en Arsenal pero no consiguió ganarse un lugar en el plantel profesional bajo las órdenes de Mikel Arteta. Por eso, a partir de su salida de los Gunners, empezó un camino por diferentes clubes del ascenso inglés, hasta que pudo consolidarse en la institución que defendía hasta hace pocas horas.

Luego de su ida del gigante británico, Vigar tuvo breves estadías por Derby, Eastbourne y Hastings United, hasta que llegó a Chichester. Sin dejar grandes huellas en los conjuntos que vistió por poco tiempo, el juvenil sí se encargó de ser bien recordado en cada uno de ellos y todos se manifestaron públicamente en estos momentos de enorme conmoción por su trágica pérdida.

Publicidad

Publicidad

La noticia que nadie quería escuchar fue divulgada por Rising Ballers a través de su cuenta de Instagram. Allí, junto a una imagen de Billy, escribió: “Qué triste. El exdelantero de la cantera del Arsenal, Billy Vigar, falleció con tan solo 21 años tras sufrir una lesión cerebral en pleno partido. Les envío mi cariño y mis oraciones a toda su familia, amigos, compañeros y seres queridos. Se fue demasiado pronto. Descanse en paz”.

Billy Vigar durante su etapa en Arsenal. (@Billy.vigar)

En los últimos días la situación se fue agravando con el paso del tiempo. Si bien recibió excelentes tratos de parte de los especialistas médicos, se había informado que era una cuestión delicada y que, en el caso de que salga de forma positiva, la recuperación iba a ser prolongada y complicada. Sin embargo, no tuvo el mejor desenlace y pasó a la eternidad este mismo jueves.

Publicidad

Publicidad

ver también El ídolo y campeón de Libertadores que lamentó la eliminación de River: “Palmeiras no era un cuco”