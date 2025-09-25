Es tendencia:
La UEFA hará una votación de urgencia para determinar si expulsa del Mundial 2026 a una selección

El ente regulador europeo podría dejar afuera de la Copa del Mundo a un combinado nacional por una cuestión ajena al deporte.

Por Nahuel De Hoz

La Selección de Israel podría ser descalificada de las competiciones UEFA.
El fútbol no está exento de la política y sus derivaciones. En ese sentido, debido al tremendo conflicto bélico que se lleva a cabo en Medio Oriente, ahora puede haber graves consecuencias. Esto se debe a que la UEFA podría eliminar a Israel de las competiciones más importantes a raíz de la guerra que protagoniza en la región y con el paso del tiempo no hace más que escalar.

Lo cierto es que la respuesta del ente que administra el fútbol en Europa podría ser contundente. Lejos de ser una simple amenaza, sanción leve o similares, se trataría de una descalificación definitiva y de manera indeterminada que lo dejaría afuera de las principales competencias a nivel continental pero también la cita máxima a nivel selecciones y no sería el único damnificado.

En definitiva, la UEFA realizará una votación de urgencia para decidir si suspende a Israel por la guerra en la Franja de Gaza. Esto aplicaría para todas las competiciones internacionales bajo su dominio, que lo eliminaría de las Eliminatorias europeas, por lo que quedaría automáticamente sin posibilidades de disputar la próxima Copa del Mundo 2026 en Norteamérica.

Además de descalificar al combinado nacional del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, Maccabi Tel Aviv también podría ser eliminado de la UEFA Europa League que acaba de comenzar. Así las cosas, tanto el seleccionado como su equipo más destacado, pueden ser los grandes perjudicados de las cuestiones bélicas en la región que habitan.

En el segundo torneo más importante a nivel clubes de Europa, el conjunto de la capital ya jugó la primera jornada del certamen, por lo que dejaría una ausencia sustancial. Por otro lado, Israel ya disputó 5 encuentros de las Eliminatorias y está tercero en la tabla de posiciones, por detrás de Italia y Noruega respectivamente, pero con los mismos puntos que los cuatro veces campeones del mundo.

Bien vale resaltar que la guerra en Medio Oriente atraviesa uno de los momentos más tensos y es prácticamente moneda corriente que aumente la actividad en las zonas fronterizas entre Israel y Gaza. En estos escalofriantes e incesantes problemas bélicos, el fútbol podría tomar una clara postura para marcar su intención de poner un punto final al gran conflicto internacional.

