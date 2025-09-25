Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde contra Flamengo por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores

Hace exactamente una semana, en Río de Janeiro, Flamengo y Estudiantes de La Plata se encontraron frente a frente bajo la órbita del partido de ida por los cuartos de final de la presente temporada de la Copa Libertadores de América. En ese contexto, el Mengao se quedó con una victoria por 2-1.

Pese a arrancar de manera soñada, el combinado brasileño se quedó en la etapa complementaria y terminó sufriendo ante el Pincha que, con un hombre de más por la injusta expulsión de Gonzalo Plata, logró descontar para dejar la serie completamente abierta.

Así las cosas, este miércoles, desde las 21:30 y con la transmisión de Disney+, argentinos y brasileños vuelven a verse las caras en el Estadio UNO de La Plata, con el objetivo en común de sellar el pasaje hacia la próxima instancia del certamen continental.

Flamengo se impuso por 2-1 en la ida. (Foto: Getty)

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde vs. Flamengo

Si Estudiantes gana: dos escenarios se desglosan del triunfo del Pincha. Si se impone por diferencia de un gol, habrá penales en el Estadio UNO al igualar la serie. En cambio, si la victoria es por dos o más goles de diferencia, el León se clasificará.

Si Estudiantes empata: la paridad en La Plata dejará afuera al equipo de Eduardo Domínguez por la derrota en la ida.

Si Estudiantes pierde: mismo escenario que el empate, pero profundizado por una nueva derrota. Estudiantes quedaría afuera de la Libertadores en cuartos de final.

Cómo ver por TV el partido entre Estudiantes y Flamengo

El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América 2025, podrá visualizarse por intermedio de la pantalla de Disney+, así como también a través de Fox Sports.

