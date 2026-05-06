Tras la victoria de Barcelona, César Farías se refirió a los hinchas de Boca: “Los apagaron”

Barcelona de Guayaquil le puso suspenso al Grupo D de la Copa Libertadores con su triunfo 1-0 ante Boca en condición de local para sumar sus primeros puntos en el certamen y dejar a los cuatro equipos que se disputan la clasificación separados por tan solo tres puntos, a falta de que se enfrenten este miércoles Universidad Católica y Cruzeiro.

Para El Xeneize fue la segunda derrota consecutiva, otra vez jugando bajo circunstancias atípicas por el estado de un terreno de juego que no terminó de absorber la gran cantidad de lluvia que cayó en tierras ecuatorianas y también por la temprana expulsión de Santiago Ascacíbar, luego emparejada porque también Milton Céliz vio la tarjeta roja. Producto del traspié, el equipo que conduce Claudio Úbeda podría caer incluso a la tercera posición si hoy empatan chilenos y brasileños.

Los alrededor de dos mil hinchas de Boca que llegaron hasta Guayaquil, con un clima enrarecido por el toque de queda decretado por el presidente de Ecuador Daniel Noboa, también tuvieron que soportar la intensidad de la lluvia en las tribunas y sufrir luego un resultado decepcionante, que se quedó corto en función de lo que propuso el equipo argentino.

Aunque el Estadio Monumental Banco Pichincha estuvo lejos de estar repleto, el entrenador de Barcelona, César Farías, destacó el aliento de sus propios hinchas e hizo una curiosa referencia a los del Xeneize. “Sabemos que es la Libertadores y esto reconforta a los jugadores y al hincha. Me llenaba de admiración. ¡Qué distinto es cuando viene la gente! Hoy, a la otra minoría, los apagaron”, manifestó en conferencia de prensa.

César Farías consiguió los primeros puntos con Barcelona.

El DT destacó también dónde estuvo la clave de la victoria de sus dirigidos sobre El Xeneize, que los había derrotado 3-0 en su visita a La Bombonera. “El equipo se adaptó rápido a las circunstancias de la cancha, mientras estaba abnegada supo jugar. Y en el segundo tiempo, hasta que llegó el gol, tuvo la paciencia necesaria para tener esa oportunidad. Estuvimos atentos en todas las reanudaciones, no nos desordenamos nunca”, señaló.

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Y agregó: “Hubiese sido justo el segundo gol, los tiempos del partido favorecieron mucho a Barcelona. Se nos dio el resultado, a veces no se nos ha dado por otro motivos. Hoy necesitábamos ganar de la forma que sea y aún así no hubo desespero”.

Grupo difícil

Tras sumar sus primeros tres puntos en el certamen, César Farías volvió a destacar las dificultades que presenta el grupo de Barcelona. “Queda de manifiesto lo que la mayoría dijo. Es uno de los grupos más difíciles de la Copa. Sabemos que no es fácil, pero tampoco será imposible (la clasificación). Esta es una institución a la que le gustan esos desafíos”, manifestó.

Data clave

Barcelona de Guayaquil venció 1-0 a Boca Juniors sumando sus primeros puntos en el torneo.

venció a sumando sus primeros puntos en el torneo. Santiago Ascacíbar y Milton Céliz fueron expulsados durante el partido disputado en Ecuador .

y fueron expulsados durante el partido disputado en . El técnico César Farías destacó la adaptación del equipo al terreno afectado por la lluvia.