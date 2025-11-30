Es tendencia:
Vitor Roque, apuntado por la ocasión perdida en la Final de la Copa Libertadores 2025

El exdelantero del Barcelona quedó marcado por la situación que tuvo a los 88 minutos para anotar lo que podría haber sido el 1 a 1.

Por Germán Carrara

Vitor Roque recibió críticas en los medios y en redes sociales por la situación que falló sobre el cierre de la Final de la Copa Libertadores 2025.
El Flamengo, tal como manifestaron los protagonistas (entre ellos Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras), fue el mejor equipo que se vio en la cancha del Estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú, durante el encuentro que se disputó este sábado 29 de noviembre por la Final de la Copa Libertadores 2025.

Ganó 1 a 0 gracias al tanto que anotó de cabeza Danilo, a los 22 minutos del segundo tiempo, diferencia suficiente para desatar la celebración en Río de Janeiro. No obstante, una situación de gol clarísima para el Palmeiras, a pocos segundos de que Darío Herrera pitara el final, podría haber estirado la definición al tiempo extra.

Fue exactamente al minuto 88 cuando una pelota que cayó en el área chica del Flamengo la recibió Vitor Roque, que tras controlar y quedar de frente a la valla, remató fuerte para intentar fusilar a Agustín Rossi, guardameta del elenco que comanda Filipe Luis. Sin embargo, el esférico se fue por encima del travesaño.

Frente a semejante oportunidad desaprovechada, las críticas fueron inevitables para el exdelantero del FC Barcelona y Real Betis. ”La desolación de Vitor Roque: ocasión fallada en el 88′ y lágrimas por la derrota en la Final de la Libertadores”, describió el Diario Sport de España.

La situación inmejorable que tuvo Vitor Roque para igualar la Final de la Copa Libertadores 2025.

Por su parte, el Diario AS, apuntó: ”El delantero de Palmeiras, después de perder la final de 2022, ha vuelto a caer de manera dolorosa. Gozó de una ocasión muy clara para recuperar la igualdad y forzar la prórroga, pero no pudo convertir”.

En esa misma línea, O Tempo de Brasil, reflejó los comentarios en contra del también ex Cruzeiro y Athletico Paranaense: ”El gol fallado de Vitor Roque causa revuelo en la web: ‘No lo voy a olvidar”’. Y dentro del cuerpo del artículo, se leen algunas frases como: ”Ese tiro no saldrá de la mente de Vitor Roque”.

Abel Ferreira, DT de Palmeiras, descargó contra Darío Herrera por su arbitraje en la Final de la Copa Libertadores

Para Flamengo, Agustín Rossi fue el máximo artífice del título en la Copa Libertadores: ”Es un héroe”

Segunda Final de Copa Libertadores perdida por Vitor Roque

Vitor Roque, este sábado 29 de noviembre, registró su segunda derrota en la Final de la Copa Libertadores. Casualmente, la anterior también ante Flamengo por el mismo resultado, en la edición que jugó con Athletico Paranaense y que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador, en 2022.

En síntesis

  • Vitor Roque es señalado por fallar una clara ocasión de gol en el minuto 88 en la final de la Copa Libertadores 2025.
  • El delantero del Palmeiras remató por encima del travesaño ante Agustín Rossi en una situación que podría haber forzado la prórroga.
  • Vitor Roque perdió su segunda final de Copa Libertadores, siendo la anterior en 2022 con Athletico Paranaense (también vs. Flamengo).
Germán Carrara
Germán Carrara

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

