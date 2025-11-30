Vitor Roque, apuntado por la ocasión perdida en la Final de la Copa Libertadores 2025

El Flamengo, tal como manifestaron los protagonistas (entre ellos Abel Ferreira, entrenador del Palmeiras), fue el mejor equipo que se vio en la cancha del Estadio Monumental de la ciudad de Lima, Perú, durante el encuentro que se disputó este sábado 29 de noviembre por la Final de la Copa Libertadores 2025.

Ganó 1 a 0 gracias al tanto que anotó de cabeza Danilo, a los 22 minutos del segundo tiempo, diferencia suficiente para desatar la celebración en Río de Janeiro. No obstante, una situación de gol clarísima para el Palmeiras, a pocos segundos de que Darío Herrera pitara el final, podría haber estirado la definición al tiempo extra.

Fue exactamente al minuto 88 cuando una pelota que cayó en el área chica del Flamengo la recibió Vitor Roque, que tras controlar y quedar de frente a la valla, remató fuerte para intentar fusilar a Agustín Rossi, guardameta del elenco que comanda Filipe Luis. Sin embargo, el esférico se fue por encima del travesaño.

Frente a semejante oportunidad desaprovechada, las críticas fueron inevitables para el exdelantero del FC Barcelona y Real Betis. ”La desolación de Vitor Roque: ocasión fallada en el 88′ y lágrimas por la derrota en la Final de la Libertadores”, describió el Diario Sport de España.

La situación inmejorable que tuvo Vitor Roque para igualar la Final de la Copa Libertadores 2025.

Por su parte, el Diario AS, apuntó: ”El delantero de Palmeiras, después de perder la final de 2022, ha vuelto a caer de manera dolorosa. Gozó de una ocasión muy clara para recuperar la igualdad y forzar la prórroga, pero no pudo convertir”.

En esa misma línea, O Tempo de Brasil, reflejó los comentarios en contra del también ex Cruzeiro y Athletico Paranaense: ”El gol fallado de Vitor Roque causa revuelo en la web: ‘No lo voy a olvidar”’. Y dentro del cuerpo del artículo, se leen algunas frases como: ”Ese tiro no saldrá de la mente de Vitor Roque”.

Segunda Final de Copa Libertadores perdida por Vitor Roque

Vitor Roque, este sábado 29 de noviembre, registró su segunda derrota en la Final de la Copa Libertadores. Casualmente, la anterior también ante Flamengo por el mismo resultado, en la edición que jugó con Athletico Paranaense y que se llevó a cabo en el Estadio Monumental de Guayaquil, Ecuador, en 2022.

En síntesis

Vitor Roque es señalado por fallar una clara ocasión de gol en el minuto 88 en la final de la Copa Libertadores 2025 .

es señalado por fallar una clara ocasión de gol en el minuto en la final de la Copa Libertadores . El delantero del Palmeiras remató por encima del travesaño ante Agustín Rossi en una situación que podría haber forzado la prórroga.

ante en una situación que podría haber forzado la prórroga. Vitor Roque perdió su segunda final de Copa Libertadores, siendo la anterior en 2022 con Athletico Paranaense (también vs. Flamengo).

