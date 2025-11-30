Abel Ferreira, DT de Palmeiras, descargó contra Darío Herrera por su arbitraje en la Final de la Copa Libertadores

Flamengo hizo la diferencia con el gol que anotó de cabeza Danilo a los 22 minutos del segundo tiempo y, de esa forma, venció al Palmeiras 1 a 0 y se quedó con la cuarta Copa Libertadores de su historia. No obstante, hubo una situación en la primera parte que podría haber cambiado considerablemente el trámite del encuentro y, por consiguiente, el resultado.

Tras una infracción que Darío Herrera sancionó sobre Giorgian De Arrascaeta, el chileno Erick Pulgar, para reposicionarse rápidamente con la pelota para reactivar el juego, le propinó una plancha a Bruno Fuchs, por la que apenas recibió una tarjeta amarilla. Sin embargo, las imágenes no dejaron dudas de que la acción podría haber sido sancionada con una expulsión que hubiese dejado al Mengao con 10 hombres a falta de una hora de partido.

Al respecto, como era de esperarse, le consultaron a Abel Ferreira en la conferencia de prensa posterior al choque que tuvo lugar en el Estadio Monumental de Lima, Perú. “La jugada de la primera parte fue extremadamente dudosa, pero intentaré no hablar del arbitraje porque las imágenes están ahí”, expresó el portugués frente a la primera consulta a raíz de la decisión del juez argentino.

No obstante, el tema fue recurrente en las siguientes intervenciones de los periodistas, por lo que el entrenador del Palmeiras no pudo evitar envalentonarse: “Es una jugada que podría haber cambiado el curso del partido, pero el árbitro decidió no mostrar tarjeta roja. Es un equipo bien entrenado, muy agresivo, incluso demasiado agresivo. Y ya está, el árbitro fue amable, no quería arruinar la final”.

La jugada de la polémica en la Final de la Copa Libertadores 2025.

Asimismo, si bien reconoció que el elenco de Filipe Luís fue superior, remarcó que 11 contra 10 podría haber sido diferente: “Son dolores muy grandes. Aunque el rival, Flamengo, fue mejor en los 90′ era una falta clara para tarjeta roja. Un árbitro de este nivel y con VAR, no puede ser que no haya ido a revisar, porque mi jugador tiene toda la marca en la pierna”.

Publicidad

Publicidad

Y para cerrar, Ferreira insistió: “Este equipo es muy agresivo, ya viste cómo juegan en los duelos. Fueron muy duros. Algunas entradas fueron incluso demasiado duras. Creo que el árbitro fue muy indulgente, no quería arruinar la final”.

ver también Copa Libertadores 2025: Flamengo embolsó casi lo mismo que el campeón de la Champions League

ver también Flamengo le pidió a Lionel Scaloni que convoque a Agustín Rossi a la Selección Argentina

La dura crítica de Abel Ferreira a sus dirigidos

Los comentarios de Abel Ferreira no se centraron solamente en Darío Herrera. También repartió para sus dirigidos en Palmeiras: “Mis jugadores tocaban de primera, pero en un partido así tienes que dominar la pelota, conducirla, regatear. Y cuando ves a tu equipo solo pasar, sientes que hay un peso y que falta osadía y coraje”.

En síntesis

El DT del Palmeiras, Abel Ferreira , criticó al árbitro Darío Herrera tras la final de la Copa Libertadores.

, criticó al árbitro tras la final de la Copa Libertadores. Ferreira señaló que el chileno Erick Pulgar (Flamengo) debió ser expulsado por una plancha.

señaló que el chileno (Flamengo) debió ser expulsado por una plancha. El árbitro argentino solo mostró tarjeta amarilla por la falta contra Bruno Fuchs en el primer tiempo.

Publicidad