“Completamente antideportivo”: las críticas de Brasil tras la primera derrota del ciclo Ancelotti ante Bolivia en El Alto

Bolivia dio la nota y a los 4.090 metros de altura que se encuentra su estadio en El Alto venció ni más ni menos que a Brasil para escribir una de las páginas más brillantes de su historia y meterse en el repechaje de cara al Mundial 2026. Eso casi que hizo pasar a segundo plano el hecho de vencer a la poderosa selección brasileña, aunque del otro lado hubo varias quejas sobre lo sucedido en la noche del martes.

Carlo Ancelotti habló después del partido, pero por sobre todas las cosas, quien se quejó fue el Presidente de la CBF, Samuel Xaud. El dirigente acusó de “antideportivo” el comportamiento de los locales, a la vez que calificó todo lo sucedido como un “auténtico desastre“.

Una vez terminado el partido, Samuel Xaud habló con los medios y afirmó: “Lo que pasó aquí hoy es triste; vinimos a jugar al fútbol, ​​y lo que vimos desde que llegamos fue completamente antideportivo. Incluso a esta altitud de 4.000 metros, jugamos contra los árbitros, la policía y los alcanzapelotas, sacando los balones del campo y metiéndolos en él. Fue un auténtico desastre”.

Ante Brasil, Bolivia cosechó uno de los triunfos más importantes de su historia y está en el repechaje para el Mundial 2026. (Getty)

Medios brasileños señalan incluso la posibilidad de que la CBF eleve una queja a CONMEBOL por lo sucedido en la jornada del martes, lo cual -en un caso extremo- podría poner en riesgo incluso el puesto de repechaje que consiguió Bolivia con la victoria. Es una posibilidad remota, afirman, pero existente.

Qué dijo Ancelotti tras la derrota

Luego de caer por primera vez como seleccionador de Brasil, y de recibir el primer gol con el penal de Miguel Terceros, Carlo Ancelotti se dirigió a los medios en conferencia de prensa y mostró su disgusto con lo vivido en El Alto: “El partido de hoy fue muy especial en todos los sentidos, el VAR ha sido protagonista con el penal, el árbitro“, acusó.

“Ha sido un fútbol un poco diferente de lo que normalmente pasa en un campo de juego”, continuó Ancelotti. “El objetivo era muy grande para Bolivia, pero creo que hay oficiales que tienen que controlar eso, no los jugadores ni los entrenadores ni los Presidentes. Los oficiales que están en el campo y fuera del campo, tienen que controlar eso“, completó al respecto.

Ancelotti criticó el arbitraje del partido y también la falta de control por parte de las autoridades. (Getty)

En cuanto al rendimiento de sus dirigidos, Ancelotti afirmó: “Creo que los jugadores han hecho un esfuerzo tremendo. El partido ha sido muy, muy complicado. Difícil, tanto desde lo técnico como desde lo físico, era lógico.”

“Por lo que el equipo ha hecho en estos partidos, tengo máxima confianza en el equipo, en los jugadores. Creo que vamos a hacer un Mundial exitoso, vamos a ir a pelearlo, a luchar todos los partidos. Pero hay cosas para mejorar para mostrar un mejor juego en el campo”, completó.