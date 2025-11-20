Cómo quedó el repechaje rumbo al Mundial 2026: cuándo, dónde y cómo se juega

República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam, Nueva Caledonia, Irak y Jamaica ya conocen cómo será su camino rumbo al Mundial 2026 en el Repechaje.

El seleccionado africano y el asiático serán los cabezas de serie por ser los mejores ubicados en el ranking FIFA y solamente disputarán la final por los lugares que dará al repechaje para clasificar. Irak tendrá, en su llave, al cruce entre Bolivia y Surinam, mientras que RD Congo se cruzará con el ganador del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica.

Durante la fecha FIFA de marzo del 2026 se definirán ambas llaves y los dos ganadores conseguirán su boleto a la Copa del Mundo, ocupando cupos del bombo 4 para lo que será el sorteo de la fase de grupos. Dicho sorteo será el próximo 5 de diciembre.

Cómo se juega el repechaje del Mundial 2026

Con seis selecciones participantes. Una de Conmebol, otra de Asia, una de África, una de Oceanía y dos de Concacaf, el repechaje del resto del mundo será más sencillo. Se dividirá en dos subgrupos de a tres, y los dos mejores ubicados esperarán directamente en una final.

Los peores cuatro ubicados por ranking FIFA (Bolivia, Jamaica, Nueva Caledonia y Surinam) se enfrentarán por sorteo en dos semifinales, y los ganadores de estas llaves irán a la final frente a Irak y República Democrática del Congo, quienes son los dos mejores ubicados.

Los dos ganadores de estas finales se meterán en el bombo cuatro del sorteo del Mundial 2026, mientras que los perdedores quedarán eliminados de la cita mundialista.

Cuándo se juega el Repechaje de cara al Mundial 2026

La fecha establecida para el repechaje será, como es costumbre, en la última fecha FIFA previa al Mundial: en marzo. La ventana del 23 al 31 de marzo del 2026 albergará la definición de los dos clasificados a la Copa del Mundo mediante el Torneo Clasificatorio, tal como se nombró al certamen. Cabe destacar que todos los partidos del repechaje se jugarán en México, una de las tres sedes del Mundial. Más concretamente, en Monterrey y Guadalajara.

El ranking FIFA de los participantes del repechaje

República Democrática del Congo (56°)

Irak (58°)

Jamaica (70°)

Bolivia (76°)

Surinam (123°)

Nueva Caledonia (149°)

Uno por uno, los 42 clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA) Francia (UEFA) Croacia (UEFA) Portugal (UEFA) Noruega (UEFA) Alemania (UEFA) Países Bajos (UEFA) España (UEFA) Bélgica (UEFA) Suiza (UEFA) Escocia (UEFA) Austria (UEFA) Haití (Concacaf) Curazao (Concacaf) Panamá (Concacaf) REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE UEFA REPECHAJE FIFA REPECHAJE FIFA

Los bombos del sorteo del Mundial 2026