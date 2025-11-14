Luto en el fútbol sudamericano: Murió el DT que consiguió un logro histórico al clasificar a un país al Mundial tras más de 40 años

El fútbol sudamericano está de luto. A sus 72 años, el entrenador español Xabier Azkargorta falleció este viernes, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a causa de complicaciones cardíacas. El “Bigotón”, como era afectuosamente conocido, fue el artífice de la hazaña deportiva más grande de Bolivia: la clasificación a la Copa Mundial de Fútbol de 1994, hasta hoy su única participación en la máxima cita.

Oriundo del País Vasco, se convirtió en una figura icónica para los bolivianos tras concretar la clasificación al Mundial de Estados Unidos con un plantel que se grabó a fuego en la memoria popular, liderado por figuras como Marco Etcheverry y Erwin Sánchez. Tal fue la identificación de Azkagorta con el país que decidió nacionalizarse y permanecer a vivir en Santa Cruz de la Sierra.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, informada a las 7 de la mañana por el hospital de la Caja Nacional de Salud, donde había sido internado para recibir atención médica, las condolencias no tardaron en llegar. La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no tardó en emitir un comunicado oficial expresando su pesar “pidiendo a Dios que les conceda resignación y fortaleza“.

Un legado que fue más allá de la Selección de Bolivia

Pese a verse íntimamente relacionado con el combinado nacional del Altiplano, el Vasco también dejó una profunda huella en Bolívar. El club lo despidió con emotividad, destacando su impacto más allá de los títulos. “Partió Xabier Azkargorta, un nombre grabado para siempre en la historia del deporte boliviano… El líder que tomó las riendas de Bolívar y nos condujo hasta las semifinales de la Libertadores 2014 y obtuvo dos títulos nacionales. El maestro que marcó a generaciones con trabajo, carácter y corazón“, publicó la institución.

Su carrera, sin embargo, trascendió las fronteras bolivianas. El entrenador dirigió también a la Selección de Chile, al club mexicano Chivas de Guadalajara y al Yokohama Marinos en Japón, aunque su nombre siempre quedó asociado a la gesta de la selección boliviana. También dejó su marca en España, donde supo ser jugador de Real Sociedad y Athletic Club, como también tomó las riendas del Sevilla y Real Valladolid.

La última vez que se vistió de entrenador fue en Palmaflor de Bolivia, cuyo ciclo duró solamente nueve partidos durante 2020. En los últimos años, Azkargorta se había mantenido alejado de los banquillos debido a problemas de salud, dedicándose a comentar partidos hasta el último día.

