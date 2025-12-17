Fue campeón de la Copa América, no tiene minutos en su equipo y podría cambiar de club para volver a la Selección Argentina

A seis meses para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el que integrará el Grupo J, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, comienza a ver con mucha atención el mercado de pases, ya que jugadores podrían cambiar de club en búsqueda de mayor protagonismo.

En este contexto, Valentín Carboni, el volante ofensivo que formó parte del plantel campeón de la Copa América, cuenta con serias chances de cambiar de club en la ventana de fichajes de invierno europeo debido a que no tiene minutos en Genoa, equipo al que llegó hace seis meses.

Según lo informado por el periodista Pasquale Guarro, Inter, club dueño del pase de Carboni, está cerca de llegar a un acuerdo con Genoa para rescindir su préstamo, debido a que su vínculo original tiene fecha de vencimiento el 30 de junio de 2026, con el final de la temporada.

Además, siguiendo con la información, la fuente citada agregó que en caso de regresar al Neroazzurro no continuará en la institución, sino que volverá a salir a préstamo en búsqueda de protagonismo. En este contexto, Parma y Sassuolo están interesados en ficharlo.

Valentín Carboni puede cambiar de equipo en este mercado de pases.

A lo largo de la temporada el rendimiento del Genoa en general no fue el mejor, a tal punto que el equipo pelea por la permanencia y durante una buena parte del campeonato estuvo en la zona de descenso. Además, tuvo que cambiar de entrenador por los malos resultados obtenidos.

En cuanto a Carboni, individualmente estuvo presente en 15 de los 18 partidos que disputó su equipo entre Serie A y Coppa Italia, pero perdió su puesto en el equipo titular, por lo que solamente jugó desde el inicio en una de las últimas siete presentaciones del elenco genovés.

Así las cosas, el volante de 20 años deberá tomar una decisión respecto a su futuro en el corto plazo, debido a que el mercado de pases de invierno europeo estará abierto a lo largo de enero, por lo que en las próximas semanas tendrá que definir si se queda o si cambia de equipo para estar en el radar de Scaloni.

Los números de Valentín Carboni en la temporada

A lo largo del curso 2025/26, el volante ofensivo de 20 años lleva disputados un total de 15 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 548 minutos en cancha.

Datos claves