Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Fue campeón de la Copa América, no tiene minutos en su equipo y podría cambiar de club para volver a la Selección Argentina

El volante ofensivo perdió terreno en la consideración de su entrenador y es por eso que busca un cambio de aires.

Por Marco D'arcangelo

Seguí a Bolavip en Google!
Valentín Carboni, jugador de Genoa.
© GettyValentín Carboni, jugador de Genoa.

A seis meses para el inicio del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá en el que integrará el Grupo J, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, comienza a ver con mucha atención el mercado de pases, ya que jugadores podrían cambiar de club en búsqueda de mayor protagonismo. 

En este contexto, Valentín Carboni, el volante ofensivo que formó parte del plantel campeón de la Copa América, cuenta con serias chances de cambiar de club en la ventana de fichajes de invierno europeo debido a que no tiene minutos en Genoa, equipo al que llegó hace seis meses. 

Según lo informado por el periodista Pasquale Guarro, Inter, club dueño del pase de Carboni, está cerca de llegar a un acuerdo con Genoa para rescindir su préstamo, debido a que su vínculo original tiene fecha de vencimiento el 30 de junio de 2026, con el final de la temporada. 

Además, siguiendo con la información, la fuente citada agregó que en caso de regresar al Neroazzurro no continuará en la institución, sino que volverá a salir a préstamo en búsqueda de protagonismo. En este contexto, Parma y Sassuolo están interesados en ficharlo. 

Valentín Carboni cambiará de club luego de la Copa América

Valentín Carboni puede cambiar de equipo en este mercado de pases.

A lo largo de la temporada el rendimiento del Genoa en general no fue el mejor, a tal punto que el equipo pelea por la permanencia y durante una buena parte del campeonato estuvo en la zona de descenso. Además, tuvo que cambiar de entrenador por los malos resultados obtenidos. 

Publicidad

En cuanto a Carboni, individualmente estuvo presente en 15 de los 18 partidos que disputó su equipo entre Serie A y Coppa Italia, pero perdió su puesto en el equipo titular, por lo que solamente jugó desde el inicio en una de las últimas siete presentaciones del elenco genovés. 

Tras caerse la chance de volver a River, el futuro del Diablito Echeverri no estaría en Bayer Leverkusen

ver también

Tras caerse la chance de volver a River, el futuro del Diablito Echeverri no estaría en Bayer Leverkusen

Así las cosas, el volante de 20 años deberá tomar una decisión respecto a su futuro en el corto plazo, debido a que el mercado de pases de invierno europeo estará abierto a lo largo de enero, por lo que en las próximas semanas tendrá que definir si se queda o si cambia de equipo para estar en el radar de Scaloni. 

Los números de Valentín Carboni en la temporada

A lo largo del curso 2025/26, el volante ofensivo de 20 años lleva disputados un total de 15 partidos, en los que convirtió un gol y no aportó asistencias. Además recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 548 minutos en cancha. 

Publicidad

Datos claves 

  • Valentín Carboni busca salir del Genoa por falta de minutos previo al Mundial 2026.
  • Inter, dueño de su pase, negocia rescindir el préstamo vigente hasta junio de 2026.
  • El volante de 20 años interesa a Parma y Sassuolo tras disputar 15 partidos esta temporada.
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Dybala podría ser un Riquelme de 2007 o un Tevez de 2003: con él, Boca puede soñar con la séptima Libertadores

ggrova
german garcía grova

La dura sentencia que recibió Giuliano Galoppo tras confirmar su continuidad en River

Lee también
Ganó la Copa América, es una opción de Scaloni para el Mundial 2026 y el despido de su entrenador lo ayudaría a regresar a la Selección Argentina
Selección Argentina

Ganó la Copa América, es una opción de Scaloni para el Mundial 2026 y el despido de su entrenador lo ayudaría a regresar a la Selección Argentina

Los 2 jugadores que Scaloni dejó afuera del banco de suplentes en Ecuador vs. Argentina
Selección Argentina

Los 2 jugadores que Scaloni dejó afuera del banco de suplentes en Ecuador vs. Argentina

Tras recuperarse de una dura lesión y disputar con Inter el Mundial de Clubes, Valentín Carboni tiene nuevo equipo
Fútbol europeo

Tras recuperarse de una dura lesión y disputar con Inter el Mundial de Clubes, Valentín Carboni tiene nuevo equipo

Tragedia en el fútbol inglés: murió un delantero de 21 años en un violento accidente
Fútbol europeo

Tragedia en el fútbol inglés: murió un delantero de 21 años en un violento accidente

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo