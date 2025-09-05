Tras perder el puesto en Boca, Advíncula fue titular con Perú, cometió un error viral y los hinchas lo destrozaron: “Un poste”

Si la Selección de Perú tenía una mínima, pequeñísima oportunidad de acceder al Repechaje clasificatorio al Mundial de 2026, se esfumó este jueves con la abultada derrota 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo que terminó de redondear una pésima actuación en las Eliminatorias de Conmebol, evidenciada además por una dura crítica de los hinchas a los jugadores y entrenadores que pasaron a lo largo de la misma, así como a la Federación.

Uno de los más castigados tras el reciente traspié fue Luis Advíncula, quien tras perder el puesto en el lateral derecho de Boca a manos de Juan Barinaga, tuvo la oportunidad de volver a desempeñarse como titular. A tono con el resto de la defensa criolla, su producción fue muy poco feliz, pero hubo una jugada concreta que poco después se volvió viral en redes sociales y terminó por dejarlo expuesto.

Promediando 12 minutos del segundo tiempo, con Perú perdiendo 1-0, terminó desentendiéndose de una jugada de ataque de Uruguay, al punto de parecer congelarse por un par de segundos hasta ver aparecer a Giorgian De Arrascaeta para fusilar a Gallese y marcar el 2-0.

Aunque hubo en redes sociales quienes adjudicaron mayor responsabilidad a los zagueros, que eran los que deberían haber tomado su marca, otros se mostraron incrédulos e indignados ante la falta de reacción del jugador de Boca, que completó la totalidad del encuentro.

“Advíncula hace tiempo que quiere estar fuera”, comentó uno de ellos. “Ya no tiene ganas de jugar. Ha perdido la motivación”, opinó otro. “Ya entiendo a Boca porqué no lo ponen”, expresó un tercero. “Un poste, una triste realidad, pero reflejo de nuestro fútbol, federación, etcétera”, se lamentó una más. “Lo de Advíncula es vergonzoso. Pero no es por decirlo ahora. Se dijo hace ya mucho tiempo que no estaba al nivel necesario, pero así son”, protestó otra.

¿Cuál fue el último partido de Advíncula como titular en Boca?

Luis Advíncula perdió la titularidad en Boca a manos de Juan Barinaga, quien viene siendo uno de los puntos más altos del equipo que conduce Miguel Ángel Russo en su racha de cuatro partidos sin derrotas, con tres victorias consecutivas.

Su última aparición en el once inicial coincide, de hecho, con la última derrota del Xeneize en el Clausura 2025 de la Copa de la Liga, 1-0 ante Huracán el 27 de julio. También había sido titular en las dos primeras fechas, ante Argentinos Juniors y Unión. En las últimas cuatro, en cambio, apenas totalizó 2 minutos de juego, ingresando en tiempo de descuento ante Banfield.