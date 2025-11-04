Es tendencia:
Boca hoy: el secreto de la levantada de Zeballos, la palabra de Luis Advíncula y más

Las novedades del Xeneize en este martes 4 de noviembre de 2025.

Por Joaquín Alis

Exequiel Zeballos, delantero de Boca Juniors.
© GettyExequiel Zeballos, delantero de Boca Juniors.

Boca retoma los entrenamientos pensando en el Superclásico del próximo domingo. El equipo de Claudio Úbeda se reencuentra en Ezeiza con la cabeza puesta en River y con la chance de asegurar su regreso a la Copa Libertadores si suma de a tres en La Bombonera.

El detrás de escena de la levantada de Exequiel Zeballos, la palabra de Luis Advíncula y la situación de Edinson Cavani son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este martes 4 de noviembre de 2025.

Habló Advíncula

En este tramo de su ciclo en Boca JuniorsLuis Advíncula atraviesa un mal presente en el que perdió terreno y no logra volver a la titularidad. Sin embargo, el peruano supo ser una pieza clave en el Xeneize, por lo que se convirtió en una voz de mando en el equipo.

En ese contexto, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme le pidió su opinión en más de una oportunidad, sobre todo al analizar posibles incorporaciones de la Selección de Perú. En el podcast Enfocados, el lateral derecho reveló dos de aquellas ocasiones y también se refirió a su continuidad.

El secreto de la levantada de Zeballos

Boca empieza la semana previa al Superclásico con el ánimo por las nubes. La agónica y vital victoria en La Plata le dio un innegable plus anímico al equipo, que ya empieza a pensar en River, partido donde puede asegurar su clasificación a la Copa Libertadores. Y bajo ese panorama positivo, la figura que parece ilusionar a toda la Bombonera con su nivel superlativo es Exequiel Zeballos.

Ante Estudiantes, el Changuito volvió a ratificar su gran momento. No solo fue la figura del encuentro, sino que convirtió el primer gol del partido, sumando su segundo tanto en apenas tres encuentros, además de una reciente asistencia frente a Barracas Central. Su rendimiento sostenido lo convirtió inesperadamente en el arma más afilada de Boca en las últimas semanas. Y la fórmula a ello puede encontrarse en dos factores.

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Boca tiene la oportunidad de ganarle con autoridad y de hacerle mucho daño al River de Gallardo

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

