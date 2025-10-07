Buscar información sobre el fútbol boricua no es fácil. En los portales de noticias, los principales deportes son el beisbol, el básquet y hay información de atletismo o de Boxeo. La redonda aparece ahí perdida, entre otros titulares, con alguna novedad que ya tiene un par de días de publicada. Eso, dice Fabián Zermatten, es lo que se busca cambiar desde hace tiempo: “El partido es un disparador para que todo el mundo pueda empezar a poner los ojos, y mismo acá en la isla, se den cuenta de que el fútbol es el deporte más importante, es el deporte rey como ellos le dicen”.

Fabián tiene una relación especial con Puerto Rico. Llegó hace varios años acompañando a su amigo Leonel Gancedo por un proyecto: la filial millonaria River Plate Puerto Rico se convertía en club y aunque el Pipa se volvió, él se quedó jugando, enamorado del país, su cultura, su modo de vida. Fue su primer club allí (que hasta compitió en una liga de Estados Unidos) y hace dos meses y medio que volvió para ser entrenador del Ponce FC, el club que de alguna manera reemplazó a River cuando dejó de competir.

Zermatten llegó a Ponce FC hace dos meses y medio. Foto Ponce FC.

Surgido de Argentinos Juniors, de ahí la relación con el Pipa, pasó por la Primera y varios equipos del Ascenso hasta que se fue al Caribe. Allí terminó su carrera y cuando lo llamaron para regresar ni lo dudó. Conoce muy de cerca la realidad del fútbol boricua y los esfuerzos que se vienen realizando para intentar instalarlo y darle visibilidad para que pueda crecer. De ahí los acuerdos con Daddy Yankee y Rauwl Alejandro para promocionarlo. Y también el partido con la Selección Argentina el próximo 13 de octubre en Chicago.

-¿Sorprendió esta posibilidad de jugar contra el campeón del Mundo?

-Sé que Iván Rivera, el presidente de la Federación, más la gente de la Liga, con Jorge Ferro a la cabeza como presidente, hicieron las gestiones para el acercamiento con Chiqui Tapia para gestionar este partido. Todo eso suma. Creo que el partido es el impulso que el fútbol portorriqueño necesita para que empiecen a poner los ojos en la isla. Hay mucho talento, la Liga volvió a ser profesional este año o está en proceso de ser profesional y se ha notado un cambio importante en este 2025. Y también hay muchos jugadores, la mayoría de los jugadores de la selección están jugando en Estados Unidos. Culturalmente siempre el jugador boricua buscaba la posibilidad de una beca universitaria y no tanto ser jugador profesional pero a partir de la explosión del fútbol en Estados Unidos la ola llegó acá y ahora hay cantidad de chicos que juegan, cantidad de academias, hay 10 equipos profesionales en la Liga masculina, 8 en la Liga femenina y muchos o boricuas o descendientes en Estados Unidos que ya juegan en equipos de las diferentes divisiones profesionales. Entonces lo que hay que desarrollar es el talento local, hay que hacer hincapié en eso. Invirtiendo ahí, Puerto Rico tiene sueños de Mundial en no mucho tiempo. Yo lo creo verdaderamente, porque estoy acá y por la cercanía con Estados Unidos también le da esa posibilidad de a futuro.

Puerto Rico ya jugó con un campeón vigente: fue en agosto del 2012, cayendo ante España por 2 a 1. El equipo lo dirigía Vicente del Bosque y tenía figuras como Andrés Iniesta, Busquets, Piqué, Torres, Ramos… Para el 13 de octubre, por contrato (según el propio Rivera), Argentina tenía que realizar una convocatoria de primer nivel. Y sí, Lionel Messi está en la lista de Lionel Scaloni.

“Si bien Puerto Rico ya jugó en 2011 ó 2012, no recuerdo bien, con España, creo que este es el partido más importante de la historia del fútbol de Puerto Rico. No solo porque enfrenta al último campeón del mundo, sino porque enfrenta al mejor jugador de la historia, según muchos y me incluyo. Y es histórico. Es histórico. Y por cómo está creciendo el fútbol de Puerto Rico, la labor de la Liga y de la Federación, está dando frutos”, dice Zermatten.

Daddy Yankee firmó un acuerdo de colaboración con la selección de Puerto Rico. Foto Federación PR.

En algún momento, su nombre se barajó para sentarse en el banco de suplentes de Puerto Rico, ya que Charlie Trout, quien lo dirigió en la última eliminatoria, no seguirá en el cargo en la próxima temporada. La Federación entrevistó a una decena de entrenadores, entre ellos al propio Trout, y en enero anunciará quién tomará las riendas. Zermatten se enteró del rumor y por un momento tuvo su ilusión, aunque Rivera aseguró que mantendrá en el cargo al último DT.

“Hubo una versión, llegaron algunos comentarios, porque la selección no tiene entrenador. La posibilidad era que pusieran un entrenador interino para este partido. Pero nadie oficialmente se comunicó conmigo. Yo tuve un acercamiento a la selección mayor en el 2011, pero me volví a Argentina. No se confirmó y me volví. Me llegaron algunos rumores, lo veo difícil que para este partido… Para mí sería un sueño. Dirigir Puerto Rico que es un país que amo justo contra mi país. Pero la realidad es que todavía no ha pasado nada“.

Según el propio DT, el equipo se reunirá cuatro días antes del partido en Chicago, ya que la mayoría de sus citados juegan en equipos de las diferentes ligas norteamericanas: la NCAA (liga universitaria), en la MLS Next Pro y también en la USL (la Segunda, detrás de la MLS). También tiene algunos jugadores en Europa, sus máximas estrellas quizás. Aunque su jugador más reconocido no podrá estar por lesión: Jeremy de León, exjugador del Real Madrid y hoy en el Hércules FC, sufrió un desgarro.

“La base del equipo que ha sido citado son los que jugaron la última eliminatoria. Hay algunos jugadores en España, uno es Jeremy de León que estuvo en el Madrid y que ahora está a préstamo en el Hércules, pero se acaba de lesionar. De la Liga local hay un chico que se llama Juan Quintana Wilfredo Rivera, es un extremo, zurdo, que va segundo goleador en la Liga, creo que su juego es muy interesante. Físicamente son jugadores dotados y de buena técnica. Más parecidos a los latinos que a los norteamericanos en ese sentido”, analiza.

-En el medio de esta búsqueda de crecimiento, ¿les sirve enfrentar a una Selección como la de Argentina?

-Sí, claro, obviamente. Sirve desde todo punto de vista. Y no hay que poner el foco en el resultado, sino en la posibilidad de que Puerto Rico muestre su fútbol, más allá de que a priori Argentina obviamente es superior en todos los aspectos. Que el mundo empiece a poner los ojos en la isla. El portorriqueño es muy talentoso: cantantes, boxeadores, en baloncesto, hay talento, hay talento en Puerto Rico. Y en el fútbol no tendría que ser la excepción, si se empieza a invertir y a poner la energía en el fútbol. Esta generación que está jugando lo está haciendo bastante bien, lo hizo bastante bien en la Eliminatoria del Caribe, pero creo que la siguiente de acá cinco años, Puerto Rico va a tener una selección con aspiraciones de Mundial. Ahora cada vez hay más equipos en los mundiales, me parece que se están sentando bases para hacer un proceso, por ejemplo, parecido al que ha hecho Venezuela. Países que les ha costado pero que cada vez son más competitivos y que han quedado a la puerta o están a la puerta de ir al Mundial.

Zermatten es del DT de Ponce FC, que juega la Liga Profesional. El club fue fundado oficialmente este año y conforma el grupo de 10 equipos. De a poco intentan acercar a la gente para que vaya a la cancha y la forma es a través de los chicos que juegan en las categorías menores. “La ventaja que tenemos nosotros es que hay 500 chicos en la academia, entonces hay mil padres. Esos chicos vienen a jugar en un preliminar y traen a sus padres, los padres se quedan. El estadio nuestro tiene capacidad para 4.000 personas, generalmente está bastante llenito, que para el fútbol acá es muy importante. Está creciendo, es un proceso que no va a ser fácil pero está creciendo”, explica.

–¿Cómo pensás que puede reaccionar el jugador portorriqueño ante Argentina, con Messi en cancha?

-Me pasaría a mí también… Más allá del profesionalismo que uno obviamente quiera meterle, los chicos lo van a hacer para representar de la mejor manera a su país, a su isla, a su bandera. Me parece que lo van a disfrutar más allá del resultado, tener la posibilidad de estar ante el campeón del mundo, ante esos tamaños jugadores, capaz que por única vez en tu vida. Yo por lo menos les aconsejaría eso, que lo disfruten muchísimo. Porque más allá del profesionalismo y las ganas que van a tener de hacer un gran partido, me imagino que el nerviosismo y la distracción van a estar porque es parte del ser humano. En una parte emocional que juega mucho. Creo que es un partido para disfrutarlo, todo el que sea boricua o que esté involucrado en la selección portorriqueña tiene que disfrutar.

-¿Y el público?

-El anuncio del partido fue un impacto importantísimo a nivel deporte global en Puerto Rico, el fútbol ha acaparado a una generación nueva, que son los chicos y a los padres de esos chicos. Fue un impacto importantísimo porque juega contra el campeón del mundo, la gente está entusiasmada, me imagino que va a haber muchos portorriqueños en Chicago, sobre todo los que están en Estados Unidos se van a acercar para disfrutar de ese partido y disfrutar de la presencia de Messi, no sabemos si va a jugar pero por lo menos está convocado. Ojalá juegue por lo menos un rato, para el fútbol portorriqueño va a ser impresionante.

-Hipotéticamente, ¿cómo lo pararías el equipo? ¿Tienen un estilo ya definido, ya marcado?

-Es difícil jugar de igual a igual. Primero tendría que observar rápidamente en un día características individuales y si los jugadores se adaptarían. Y después jugaría un partido con un equipo que no sea deje mucho espacio porque si a Argentina le das espacios te hace mucho daño, sobre todo con esa clase de jugadores. Y después me animaría a jugar un partido con coraje, del manejo de la pelota, de intentarlo, de que el equipo tenga una identidad, de mostrar una identidad sobre todo, no colgarte del travesaño para que Argentina no te haga cierta cantidad de goles. No, yo jugaría con valentía, como me enseñaron desde las Inferiores de Argentinos Juniors. Y como le inculco a mis jugadores, que jueguen con alegría, que intenten competir, ser competitivos y que el resultado es anecdótico. Otra vez, no me enfocarían en el resultado, sino en una identidad, en un buen funcionamiento y en disfrutar del partido.

-¿Qué te parece Scaloni?

-Me parece que más allá de los resultados, me gusta escucharlo a Scaloni. Hay pocos entrenadores a los que me gusta escuchar, porque dicen cosas diferentes. Lo que más me llama la atención de Scaloni, y no nos tendría que llamar la atención, es su sentido común. Él tiene mucho sentido común. Y es casi un jugador más, ocupando perfectamente el rol de líder. Y se ha rodeado muy bien porque su cuerpo técnico es de su perfil. Y creo que al futbolista le han simplificado las cosas. Le han dado sensatez a la Selección. Como decía el Flaco Menotti, han puesto la heladera en la cocina, el inodoro en el baño, han hecho las cosas con sentido común y funciona, y ha demostrado que funciona espectacular. Nos devolvió la identidad, nos devolvió la identidad.

-¿Cómo se vive en Puerto Rico?

-Maravillosamente. Es maravilloso. Es una isla donde el clima ya te pone de buen humor. Es el Caribe. Tenés playa. Agarrás el auto, cerrás los ojos, hacés 30 minutos para la derecha, para la izquierda, para… y llegás a una playa. Es hermoso. Y la gente es muy alegre, muy amable, muy solidaria, muy servicial y ama su tierra. Con las particularidades de una isla, pero la verdad que es muy lindo. Me ha tocado jugar acá años y he traído chicos argentinos a jugar y cuando fui entrenador traje jugadores también y todos se han quedado enamorados.