“El Documental del 10”: El hombre que se propuso capturar el mito eterno de Maradona

Bolavip dialogó mano a mano con Damián Originario, el creador del documental de Pelusa, que fue reconocido en todo el país.

El 25 de noviembre de 2020 cambió para siempre el sentir de un pueblo. Argentina perdió a su ídolo, pero también la ciudad de Nápoles y muchos amantes del fútbol. Diego Armando Maradona pasó a la inmortalidad y de él se hicieron infinidad de homenajes.

Damián Originario buscó salir de lo tradicional para honrar a Pelusa y preparó un documental que lo tiene todo: testimonios impresionantes como los de Ciro de Los Piojos, Plito Ortega, Dante Spinetta, Peteco Caravajal, La Sole, Piti Fernández y Gustavo Cordera, entre otros músicos.

Por otro lado, también aparecen los testimonios de personalidades destacadas de la cultura como Víctor Hugo Morales, Eduardo Sacheri y Hernán Casciari. Originrio buscó mostrar otro costado de Diego Armando Maradona y uno de los puntos de partida que eligió fue el de las canciones. El documental, que fue premiado y reconocido en todo el país, se puede ver de manera gratuita a través de YouTube.

Bolavip dialogó en exclusiva con Damián Originario, creador de El Documental del 10 y dijo: “Me defino como alguien que intenta hacer cosas fuera de lo común, medio locas, que se salgan de lo normal. Por eso suelo juntar mucha gente en mis proyectos. Soy un loco lindo que ama la cultura y el cine, y en este caso, con Diego como bandera“.

-¿Cómo surge la idea de este documental? ¿Ya lo pensabas antes de su muerte o fue a raíz de lo que pasó en 2020?

-Siempre cuento que soy más o menos contemporáneo de Diego. Tengo 50 años y él fue el ídolo de mi infancia, como Messi lo es para los pibes de ahora. Diego traspasó el fútbol y se convirtió en parte de la vida misma. Cuando murió en 2020, sentí lo mismo que muchos maradonianos: se nos fue alguien muy cercano, casi un familiar. Ahí uní eso con lo que yo hago: documentales culturales independientes. Me pregunté: ¿qué se puede hacer sobre Diego que sea distinto? Porque ya hay mucho material. Empecé por lo que más me gusta: la cultura y la música. Al investigar, aparecieron canciones (Ciro, Pity y otras que no conocía), libros, poemas, murales… Se me abrió todo un mundo. La música fue el punto de partida, pero el documental muestra todo lo que Diego dejó en la cultura y cómo él, desde su lugar, acompañaba a los artistas.

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-En el documental, muchos músicos y deportistas que no son cantantes leen fragmentos de canciones dedicadas a Diego. Es un recurso muy potente y original. Cuando hablabas con ellos, ¿sentiste que se sacaban el “cassette” de músico y hablaban de Diego como de un ser querido, casi como un familiar que se les había ido?

-Totalmente. La mayoría de esas canciones surgieron cuando los artistas estaban creciendo. Y todos coinciden en que Diego los acompañaba: iba a ver a Los Piojos, a La Sole, a quien fuera, y subía al escenario. Era muy común que las entrevistas de 20 minutos terminaran durando una hora u hora y media. Lucas Costa, el codirector, y yo terminamos con más de 50 horas de material. Ahí surgió el desafío: cómo condensar eso en una película de hora y media.

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-También hay comunicadores de primer nivel: Casciari, Sacheri, Víctor Hugo Morales. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

-Al meterme en el universo cultural de Diego encontré poemas y relatos. Por eso incluí lecturas. Casciari cuenta un fragmento de su cuento 10.6, que es hermoso. Con Víctor Hugo fue uno de los momentos más lindos que viví. Le propuse que leyera su famoso relato contándole que buscaba algo distinto, más cultural y poético. Aceptó al instante. Escucharlo con su voz fue piel de gallina. En la película, con la edición y la música, queda impactante.

Originario entrevista a Ciro. (Foto: @damianoriginario).

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-Hubo casos como los de Rolo de La Beriso y Dante Spinetta, que compusieron casi en el momento de la muerte de Diego, sin estudio, sin preparación. ¿Qué te dice eso sobre lo que significaba Diego para ellos?

-Es una expresión de amor pura. Dante cuenta que necesitaba sacarse de adentro lo que Diego le había dado y devolvérselo de alguna forma. Lo mismo con Rolo. No tenía que ver con lo comercial, sino con algo genuino y simbólico.

-Los escenarios de la película son muy lindos. ¿Cómo fue la búsqueda de locaciones?

-Quería hacer un recorrido bien argentino de Diego: Argentinos Juniors, la Bombonera, Racing, Mandiyú, murales, etc. También mostramos a Diego como técnico de la Selección. La idea era que fuera una película muy argenta, con nuestros códigos, nuestro lunfardo y nuestra forma de quererlo.

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Palito Ortega brindó su testimonio para El Documental del 10. (Foto: @damianoriginario).

-¿Cuáles fueron los murales que más te sorprendieron?

-En La Paternal es impresionante: hay uno al lado del otro. Pero también en restaurantes, casas, semáforos, supermercados… El que más me impactó está cerca del cementerio en San Miguel: un mural enorme que recorre toda su vida. Es espectacular.

-¿A quiénes va a encontrarse el público en la película?

-Buscamos variedad porque Diego no era solo rock. Están Ciro, La Sole, Jairo, Peteco Carabajal, Dante Spinetta, Rolo, Felipe Piña, Casciari, Sacheri y Víctor Hugo, entre otros. Todos aceptaron apenas les conté la propuesta. Es muy lindo ver a estos grandes artistas mostrándose vulnerables y emocionados frente a su ídolo.

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Eduardo Sacheri. (Foto: @damianoriginario).

-Una vez terminada la película, después de bajar 50 horas a hora y media, ¿qué sensación tuviste?

-Siempre tuve miedo de “hacer cagada” con un ídolo tan grande. Pero todo lo hago con pasión y amor. No busco lucro, es puro disfrute. Lo más lindo fue ver que en las funciones iban padres con sus hijos. Mis hijas (de 16 y 12) no entendían del todo el fenómeno y terminaron conociendo otra faceta de Maradona y de los artistas. Eso fue genial.

-Parece que para todos estos cracks que llenan estadios, Maradona era el ídolo.

-Tal cual. Como dice el sociólogo Pablo Alabarces, Diego iba a ver a sus ídolos y ellos, a su vez, veían en él a su ídolo. Ese ida y vuelta es hermoso.

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La Sole aparece en El Documental del 10. (Foto: @damianoriginario).

-Por último: ¿dónde y cómo se puede ver la película?

-Es un proyecto independiente y sin fines de lucro. Estuvo más de un año y medio recorriendo el país con funciones gratuitas o a la gorra solidaria (para colegios y hospitales). Pasó por festivales en India, Italia, Colombia y otros países. Ahora está subida en YouTube para que siga llegando a donde tenga que llegar. Quien quiera verla, la encuentra fácilmente ahí de forma gratuita.

Mirá el documental completo