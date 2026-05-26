Confirman que el VAR estrenará un cambio tecnológico en el Mundial 2026

En la Copa del Mundo se introducirá una mejora tecnológica para facilitar el uso del semiautomático.

Estamos a dos semanas del comienzo de la Copa del Mundo y el Mundial 2026 en particular será uno donde la FIFA buscará dar un salto tecnológico y llevar la competición al siguiente nivel en todo sentido. Eso incluye al VAR, que tendrá una gran mejora en la interfaz para los espectadores.

FIFA se asoció con Lenovo, que será el Official Technology Partner of FIFA World Cup 2026, y la empresa especializada en tecnología tiene varios temas en los que está trabajando para presentar actualizaciones visuales en la Copa del Mundo, y una de ellas tiene impacto directo en el VAR.

El principal foco de la marca es la inclusión de avatares digitales 3D creados a partir de los jugadores reales y con uso de IA generativa de avanzada. Con estos avatares, se podrá presentar las repeticiones VAR en jugadas de fuera de juego con los modelos reales de los jugadores, y no unos modelos genéricos, que se utilizaban hasta ahora en las repeticiones del semiautomático.

El VAR semiautomático usa avatares genéricos, cambiará a modelos 3D de los propios futbolistas.

Lenovo también incorporará tecnología de inteligencia artificial a las cámaras corporales de los árbitros, enfocada en mejorar su sistema operativo, y también trabajan en mejorar la experiencia de los fanáticos, tanto en la inmersión de los partidos como en el descubrimiento de las ciudades que se visitarán durante la Copa del Mundo.

“Creemos que el próximo Mundial de 2026 será el evento con mayor integración de IA. Veremos IA en el fútbol, ​​en los jugadores más famosos, y también veremos la cámara del árbitro, lo que resultará muy atractivo para el público”, explicó Yuanqing Yang, Presidente y CEO de Lenovo.

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Los 13 cambios en las reglas de cara al Mundial 2026

Medidas para mejorar el ritmo de juego

Límite en laterales: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se excede, el saque pasa al equipo contrario. Límite en saques de arco: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se retrasa, se concederá un tiro de esquina al rival. Cambios cronometrados: El jugador que sale tiene 10 segundos para abandonar la cancha. Si no lo hace, el jugador que entra deberá esperar 1 minuto con el balón en juego para poder ingresar. Atención médica: Si un jugador es evaluado o tratado en el campo, deberá salir y permanecer fuera durante 1 minuto (con el reloj en marcha) tras la reanudación del juego.

Ajustes al Protocolo del VAR

Segunda amarilla: El VAR ahora puede intervenir en tarjetas rojas que deriven de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta. Confusión de identidad: El VAR puede corregir al árbitro si este le muestra una tarjeta (amarilla o roja) al jugador equivocado. Tiros de esquina: El VAR puede avisar si se pitó un córner de forma clara y errónea, siempre que la revisión sea inmediata y no retrase el juego.

Modificaciones a las Reglas de Juego 2026/27

Regla 3 (Los Jugadores): Se aumentan a 8 los cambios permitidos en amistosos de selecciones absolutas ‘A’ (con opción a extenderlo a 11 si hay acuerdo mutuo). Regla 4 (El equipamiento): Se permite el uso de artículos no peligrosos siempre que estén bien cubiertos. Regla 5 (El árbitro): Se habilita el uso de cámaras corporales (bodycams) para los árbitros, sujeto a la decisión de la competición. Regla 8 (Inicio y reanudación): Se aclara que, en un balón a tierra, la pelota se considera perdida para el equipo que habría mantenido o ganado la posesión si no se hubiera detenido el juego. Reglas 10 y 14 (Penales): Se incorpora la aclaración oficial de cómo proceder ante un doble toque accidental por parte del lanzador del penal. Regla 12 (Faltas e Incorrecciones): Si se aplica la ley de la ventaja en una “ocasión manifiesta de gol” (DOGSO) y la jugada termina en gol, el infractor ya no será amonestado, puesto que la falta no evitó el gol final.

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