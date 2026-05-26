Con 27 años, el defensor hizo valer la espera y tendrá la oportunidad de estrenarse en una Copa del Mundo representando al país que lo vio nacer.

Si Isak Hien lo hubiese querido, podría haber hecho su estreno en un Mundial hace cuatro años, en Qatar. Recién llegado a la Serie A para defender la camiseta de Hellas Verona, procedente del Djurgårdens, el lateral sueco recibió el ofrecimiento para representar a la Selección de Ghana, por ser su padre nacido allí, con ascendencia burkinesa, lo que le hubiese permitido también inclinarse por un tercer seleccionado.

Suecia venía de ser eliminada por Polonia en el Repechaje clasificatorio, pero Hien se mantuvo firme en la convicción de querer representar futbolísticamente al país que lo vio nacer, incluso cuando no lo habían tenido en cuenta durante todo el proceso de Eliminatorias.

“No fue una decisión muy difícil, aunque me alegra que Ghana haya ido al Mundial. Nací y me crie en Suecia, así que no era algo que me preocupara. Si me estuviese haciendo mayor, tal vez lo hubiese pensado. Pero para mí no se trata de coleccionar Mundiales, sino de esperar mi oportunidad con Suecia”, se había justificado Hien.

Esa chance le llegó incluso antes que iniciara la Copa del Mundo en Medio Oriente, porque el seleccionado sueco lo llamó a ser parte de la fecha de Liga de Naciones de septiembre y pudo hacer su estreno enfrentando a Serbia, en una dura derrota 4-1 en condición de visitante. Pese al traspié, repitió titularidad en el partido siguiente, que finalizó con igualdad 1-1 ante Eslovenia.

Hien rechazó a Ghana y esperó cuatro años más para quedar a las puertas de estrenarse en un Mundial.

Aunque hasta inicios de 2024 alternó llamados y ausencias, su llegada al Atalanta para competir en Champions League e instalarse en la élite del fútbol europeo lo consolidó también en el seleccionado, donde disputó como titular toda la nueva temporada de Nations League y el grueso de los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026.

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Una lesión lo sacó de la definición del Repechaje

Tras disputar las semifinales del Repechaje de la UEFA ante Ucrania, partido que terminó con victoria 3-1 para el seleccionado sueco, un desgarro en el músculo flexor de su pierna derecha sufrido en ese encuentro lo imposibilitó de participar del partido por el boleto a la Copa del Mundo, ante el mismo seleccionado polaco que les había arrebatado la chance cuatro años atrás.

En un encuentro que mantuvo el dramatismo hasta los minutos finales, Suecia terminó imponiéndose por 3-2 gracias a un gol de Viktor Gyökeres, una de sus máximas figuras, e Isak Hien terminó por confirmar que la espera había valido la pena, máxime cuando el entrenador Graham Potter confirmó su nombre entre los 26 convocados para el certamen FIFA que se disputará con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Simeone lo quiso en Atlético de Madrid

Tras un sólido primer semestre con Atalanta, Isak Hien se ganó el interés de Diego Simeone, que quiso sumarlo a las filas del Atlético de Madrid a mediados de la temporada 2024/2025. Por aquel entonces, el club de Bérgamo hizo saber que no lo dejaría marchar por menos de 40 millones de euros y la directiva Colchonera, que venía de hacer un gran desembolso de dinero para el arribo de Julián Álvarez, Sorloth, Connor Gallagher y Le Normand, consideró que no era momento de hacer esa inversión.

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Simeone lo tuvo en la mira para reforzar al Atlético de Madrid.

El grupo de Suecia en el Mundial 2026

En su regreso a una Copa del Mundo, el seleccionado sueco compartirá el Grupo F con Países Bajos, Japón y Túnez. Su estreno será el domingo 14 de junio, midiéndose ante el representativo africano en Monterrey, México.

Data clave

40 millones de euros pidió Atalanta al Atlético de Madrid por Isak Hien .

de euros pidió al por . 14 de junio debutará Suecia ante Túnez por el Mundial 2026 en Monterrey .

debutará ante por el en . 26 convocados citó Graham Potter en Suecia, incluyendo al defensor pese a su desgarro.