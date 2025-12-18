Salió campeón de la Copa Argentina, va a jugar la Libertadores, tiene que volver a River y sus padres cerraron un negocio familiar histórico

Fue una de las figuras de la Copa Argentina, especialmente ante River, club dueño de su pase y al que volvió luego de la consagración. Ezequiel Centurión ya cumplió con su préstamo de 18 meses sin cargo y sin opción de compra en Independiente Rivadavia y ya está de regreso en el Millonario, aunque la Lepra mendocina quiere recuperarlo y por eso ya comenzó las negociaciones para que siga defendiendo su arco, de cara a la Copa Libertadores 2026.

Del otro lado de esa realidad, los padres de Centurión tomaron una dura decisión: luego de 20 años, el 31 de diciembre cerrarán el negocio de ropa y elementos deportivos en la ciudad natal de Ezequiel, Cipolletti, en la provincia de Río Negro.

Ezequiel Centurión debe volver a River. Foto Ezequiel Centurión.

El local llamado GyC Sport, manejado por Rafa y Vero está liquidando todo su stock. “Etapas que se terminan”, explicó el papá del arquero. Eran uno de los locales que vendían con exclusividad la indumentaria del Club Cipolletti y hay una historia detrás.

Rafael comenzó vendiendo guantes y pelotas de fútbol y no es casualidad: fue arquero de Cipolletti del 95 al 98, logrando el ascenso a la B Nacional. En esos años también nació Ezequiel, más precisamente en 1997. En su segunda etapa, en las temporadas 2001/02 fue que decidió colgar los guantes. Y se quedó viviendo allí, lugar en el que terminó abriendo un local que luego se mudó a la ubicación actual, sobre la calle Roca.

“Empezamos de abajo y fue creciendo el proyecto gracias a Dios. Luego se sumó Vero, le agregamos ropa deportiva, calzados. Pasamos a ser una casa deportes. Después de tanto tiempo llegó el momento de largar y claro se siente tristeza, fue una decisión dolorosa y rápida”, le dijo Rafa a La Mañana de Cipolletti.

Ezequiel y el arco

Fue nada menos que Ubaldo Matildo Fillol el que lo vio en una prueba en River y lo convenció para que se quede en Buenos Aires. Sin embargo, a sus jóvenes 12 años, Centurión no se adaptó y se volvió a su Cipo. Años después, el Pato lo volvió a encontrar y le insistió, ya que confiaba en sus condiciones. Recién en 2016 el arquero se sumó al club.

Comenzó su camino en las Inferiores en la Sexta, aunque no se le hizo fácil, como él mismo contó: “Fue complicado porque al ser el cuarto arquero no me daban lugar en la pensión. Me tuve que venir a vivir a un departamento. Los primeros meses fueron duros pero me fui acostumbrando. Por suerte tuve el apoyo de mi familia que me pudo bancar y no desperdicié la oportunidad”.

En el 2018 ya había ocupado tres veces un lugar en el banco de suplentes y en el 2019 se había ganado un lugar en Reserva, la pandemia lo frenó. Fue uno de los primeros jugadores en dar positivo de COVID y cuando estaba para volver a los entrenamientos le diagnosticaron un cuadro de miocarditis. Eso lo dejó afuera de la lista de buena fe de la Copa Libertadores.

En el 2021, ya recuperado, aceptó ir a préstamo a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires, donde atajó 32 partidos y comenzó a tener el rodaje necesario para ponerse el buzo millonario. Y así fue que en el 2022, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, Eze debutó en River, ante Platense, con Julián Alvarez, Enzo Fernández y Franco Armani sentados en el banco.

Con el retiro de Germán Lux y la salida de Leyenda, aquel año fue de algunos partidos de titular y muchos en el banco. Fueron 11 partidos, entre ellos los cuartos de final de Copa Argentina. También recibió una roja estando en el banco: fue en el Superclásico del 2023 en el Monumental. Tras el gol de Borja, los jugadores de Boca reaccionaron y él ingresó al campo de juego. Fue derribado en el medio del tumulto y luego recibió una fecha de sanción.

En esos 11 partidos fue parte del plantel que logró tres títulos: campeón local en el 2023, de la Supercopa Argentina y del Trofeo de Campeones. En el 2024 fue suplente en algunos partidos pero luego en julio se fue a préstamo a Independiente Rivadavia por 18 meses.

En total lleva 57 presencias, el equipo terminó sexto en el Apertura y durante el segundo semestre lograron quedarse con la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors. Centurión fue clave en el torneo, aunque no pudo estar en la definición por penales por lesión (fue reemplazado por Gonzalo Marinelli a los 90).

Ahora, River es otra vez dueño de su futuro. Vencido el préstamo, deberá regresar a Núñez, aunque el deseo de Independiente Rivadavia es retenerlo para disputar en el 2026 la Libertadores, el torneo y nuevamente la Copa Argentina.

