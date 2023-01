Por la fecha 18 de la Liga Española, el Atlético Madrid, que contó con Nahuel Molina y Ángel Correa como titulares, venció como local al Valladolid por 3 a 0, con tantos de Álvaro Morata, Griezmann y Mario Hermoso, para escalar al cuarto puesto de la tabla de posiciones, volviendo a los puestos de Champions League.

Rodrigo De Paul, el otro argentino del equipo de Simeone, volvió a sumar minutos por segundo partido consecutivo, entrando a jugar 40 minutos, luego de estar dos partidos consecutivos estando en el banco de suplentes, sin entrar a la cancha.

En la previa del partido, el periodista Germán Carrara, de Bolavip, habló con los hinchas del Colchonero sobre el mediocampista campeón del mundo, en donde hubieron opiniones encontradas. "Es campeón del mundo", "yo quiero que se quede y nos demuestre que es capaz de jugar acá igual que en Argentina", "es un gran jugador, tiene mucho que demostrar todavía" dicen algunos.

Otros por su parte, no están a gusto con De Paul. "Será un gran jugador, pero se está haciendo un poco el vago. Si quiere puede, pero si no se mete en la dinámica del aleti no vale para estar aquí", dice otra persona.