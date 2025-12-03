A Franco Mastantuono se le abre el camino para volver a ganarse un lugar en el Real Madrid

Franco Mastantuono se perdió los últimos 5 compromisos del Real Madrid en la temporada 2025/2026 a causa de la pubalgia que le brotó sobre el final del encuentro que disputó contra el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu el pasado primero de noviembre, en uno de los encuentros correspondientes a la jornada 11 de LaLiga.

De hecho, curiosamente, fue la última victoria del Merengue en el certamen local, puesto que después empató 0 a 0 con el Rayo Vallecano, 2 a 2 con el Elche y 1 a 1 con el Girona, seguidilla que le costó cederle la punta de la tabla de posiciones del campeonato local al FC Barcelona, que en esas mismas fechas le ganó 4 a 2 al Real Celta de Vigo, 4 a 0 al Athletic Club de Bilbao y 3 a 1 al Alavés (además, ya derrotó 3 a 1 al Atlético de Madrid en el adelantado de la jornada 19).

Por lo que en España, con los números sobre la mesa (a los que se agrega la derrota con el Liverpool y el ajustado triunfo 4 a 3 sobre el Olympiacos de Grecia, ambos duelos por la Fase de Liga de la UEFA Champions League), llegaron a la conclusión de cuánto le falta al Real Madrid el aporte que supo hacer Franco Mastantuono tanto en ataque como en defensa.

Por lo que es posible que frente al Athletic Club de Bilbao este miércoles 3 de diciembre en el Estadio San Mamés juegue unos minutos en función de ir volviendo a recuperar rodaje, para después, de cara al choque con Celta de Vigo del domingo, pelear en los entrenamientos por un cupo en el once inicial, así como ya lo hizo en otros 9 partidos de curso actual.

Porque, además, el oriundo de Azul tendrá a su favor que Brahim Díaz, uno de sus competidores para el puesto de extremo por derecha, en pocos días se estará sumando a la Selección de Marruecos para la Copa Africana de Naciones (del 21 de diciembre al 18 de enero), competencia por la cual, al ser oficial, los clubes, por reglamento de la FIFA, deben ceder a sus jugadores internacionales.

Por lo tanto, está todo dado para que el delantero de la Selección Argentina termine el 2025 volviendo a tener gran participación en el equipo que comanda Xabi Alonso, al que, por cierto, tal como se describe anteriormente, no le salieron las cosas en ausencia del joven de 18 años.

El calendario que le falta al Real Madrid en el 2025

El Real Madrid, tras el adelantado de la fecha 19 con el Athletic Club de Bilbao en San Mamés este miércoles 3 de diciembre, se medirá al Real Celta de Vigo el sábado 7 en el Santiago Bernabéu, al Manchester City el miércoles 10 también en la Casa Blanca, al Alavés el domingo 14 en el Estadio Mendizorroza y cierra con el Sevilla el sábado 20 como local.

En síntesis