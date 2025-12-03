En una charla en España, Papu Gómez se volvió a referir a la Selección Argentina

Papu Gómez fue parte del plantel que se coronó campeón de la Copa América de Brasil 2021, Finalissima 2022 y Copa del Mundo de Qatar. Y tras el certamen en Medio Oriente, por motivos poco claros (los trascendidos describen un distanciamiento con los referentes), dejó de ser parte de las convocatorias de la Selección Argentina.

No obstante, no se limita a hablar del presente y futuro del combinado nacional, al llenar de elogios a Nico Paz, el futbolista del Como 1907 de la Serie A de Italia, que podría retornar al Real Madrid a mediados del 2026 y que en la Albiceleste ven como uno de los soportes del grupo y del juego post cierre del proceso de Lionel Messi.

“Nico la está rompiendo. Se veía ya la calidad que tenía”, dijo el Papu Gómez, en una conversación que mantuvo este miércoles 3 de diciembre con Radio Marca. Además, opinó de la actualidad del nacido en Santa Cruz de Tenerife: “El hecho de estar en un equipo como el Como, que tal vez al inicio no pretendía mucho tampoco, no tienen demasiada presión, entonces juegan libres de cabeza, se divierten, son todos chicos jóvenes y creo que lo está haciendo muy bien”.

En esa misma línea, vaticina un gran futuro con la camiseta argentina para quien, posiblemente, vuelva a ser jugador de la Casa Blanca: “Ya tuvo su merecida convocatoria en la selección mayor y creo que lo veremos seguramente en los mejores clubes del mundo y muchos años jugando en la selección argentina”.

Por otro lado, Papu explicó los motivos por los que fue una buena decisión de Nico Paz alejarse del Real Madrid a mediados del 2024: “Cuando Nico estaba en el Real tenía por delante jugadores de una trayectoria importante y un calibre muy notorio, entonces tal vez le costaba encontrar espacio. Lo importante a su edad es que juegue, que juegue todos los partidos”.

Y cerró: “Yo creo que en cualquier momento ya va a poder dar el salto de calidad a un club más importante seguramente o volviendo al Real Madrid, pero va a estar más preparado ahora que cuando estaba en el Madrid, que era más joven y con menos espacio”.

Papu Gómez volvió a jugar en la Serie B de Italia

Papu Gómez se sumó al Calcio Padova de la Serie B de Italia, equipo en el que pudo retomar su carrera luego del doping positivo. Ya jugó 32 minutos en la derrota 2 a 0 ante el Venezia el pasado 22 de noviembre y ahora se prepara para medirse al Cesena el lunes 8 de diciembre.

