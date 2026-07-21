Aston Villa hizo una oferta para que Garnacho se convierta en compañero de Dibu Martínez y juegue la Champions League

A finales de agosto del 2025, Alejandro Garnacho se convirtió en flamante refuerzo del campeón del mundo, el Chelsea, a cambio de 45 millones de libras esterlinas. Sin embargo, el extremo argentino estuvo lejos de tener el rendimiento que se esperaba de él y terminó siendo suplente en los Blues. Eso lo llevó a perder la oportunidad de jugar el Mundial 2026 con la Selección Argentina y hoy, menos de un año después, está próximo a dejar el club.

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No obstante, donde una puerta se cierra, otra ventana se abre; y aprovechando la ventana de pases, el nombre de Alejandro Garnacho parece encaminarse a Birmingham, para vestir la camiseta de Aston Villa y volver a estar en un club que juega Champions League. Allí podrá encontrarse con otros argentinos, como el propio Dibu Martínez y Emiliano Buendía.

Aston Villa fue campeón de Europa League con Dibu y Buendía. (Getty)

Reporta Fabrizio Romano que Aston Villa envió su primera oferta formal a Chelsea por Garnacho; se trata de una cesión con opción de compra, luego de que Unai Emery diera el visto bueno al ir por el extremo que acaba de cumplir 22 años. El club también se contactó con el entorno del futbolista, para avanzar por su contrato.

Garnacho produjo 8 goles y 4 asistencias para Chelsea en sus 43 partidos disputados la temporada pasada. Números que no están del todo mal, pero que no terminan de ser lo que esperan en los Blues.

Garnacho, cerca de convertirse en refuerzo de Chelsea. (Getty)

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Xabi Alonso no incluyó a Garnacho en la pretemporada

La salida de Garnacho de Chelsea es un hecho, más allá de que termine por concretarse lo de Aston Villa o no. Xabi Alonso, flamante entrenador del conjunto londinense, no incluyó al argentino en el plantel para iniciar la pretemporada y, en diálogo con la prensa, reconoció que no seguirá en el club.

Lejos de esquivar los rumores que circulan en Inglaterra, el entrenador expresó: “Hay interés en él de otros clubes“. Pocos segundos más tarde, agregó: “Espero que termine de la mejor manera posible para todos“.

Síntesis

Aston Villa ofertó formalmente por Alejandro Garnacho mediante una cesión con opción de compra.

ofertó formalmente por mediante una cesión con opción de compra. 8 goles y 4 asistencias registró Alejandro Garnacho en 43 partidos jugados con Chelsea.

y 4 asistencias registró en 43 partidos jugados con Chelsea. Xabi Alonso dejó a Alejandro Garnacho afuera del plantel para iniciar la respectiva pretemporada.