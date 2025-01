Adiós al VAR: una liga de Europa votó por sacar la tecnología del fútbol

El VAR, tecnología que llegó al fútbol en 2016 augurando una efectividad casi infalible para volver más justo al juego colaborando con las decisiones arbitrales, no tardó en ganar un gran número de detractores tanto dentro como fuera del terreno de juego, que no significó de todos modos que no haya logrado expandirse de país en país, de liga en liga del planeta.

Sin embargo, actualmente corre riesgo de ser abolido por una Federación de Fútbol en Europa. Una queja común de clubes noruegos de Primera y Segunda División en alusión a procesos poco claros y groseros errores de comunicación derivó en una votación que aunque no fue obligatoria mostró a 19 de los 32 equipos que conforman la Eliteserien y la Oddsenligaen a favor de la abolición del VAR.

“La tecnología tiene potencial, pero la discusión y la votación posterior muestran que la mayoría de nuestros equipos estiman que la versión actual del VAR no funciona lo suficientemente bien“, manifestó al respecto Cato Haug, presidente de la Federación Noruega de Fútbol.

Fue el Tromsø IL, dos veces campeón de la Eliteserien y dos veces ganador de la Copa de Noruega, el club que propuso que se abandonara de manera definitiva la implementación del VAR, con gran adhesión. Tal es así que tras la votación no vinculante se abordará el tratamiento concreto de esta posibilidad en la próxima Asamblea General de la Federación de Fútbol de Noruega, programada para los días 1 y 2 de marzo.

El fútbol de Noruega protesta contra el VAR.

Si bien en suelo noruego también hay clubes que consideran que con el VAR se fomentó la imparcialidad en las decisiones arbitrales, especialmente en la relación entre los más y los menos poderosos, prevaleció la crítica a los procedimientos poco claros, la comunicación defectuosa y el tiempo excesivo que se pierde con las revisiones y toma de decisiones.

La solución que estudia FIFA

No siendo Noruega en único país en cuya liga muchos clubes dudan de la implementación actual de la tecnología como asistencia arbitral, La International Football Association Board ya propuso el nuevo Sistema de Revisión en Video como herramienta alternativa y perfeccionada, pues le otorga la potestad a los entrenadores de solicitar una revisión.

En FIFA entienden que con el SRV reducirían los tiempos en los que la pelota no esté en juego debido a que serán los técnicos de cada equipo los que podrán pedir la intervención de la tecnología en dos ocasiones, conservándolas en caso que se otorgue la razón al reclamo. De no ser un pedido correcto, perderán una chance hasta agotarlas.