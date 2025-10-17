Barcelona recuperó a Lamine Yamal, pero perdió a una figura a 9 días del clásico ante Real Madrid

Pese a que este sábado, Barcelona tendrá que recibir a Girona por la fecha 9 de LaLiga 2025-2026, la cabeza de los dirigidos por Hansi Flick está enfocada en lo que serán los partidos contra Olympiacos por la Champions League y ante Real Madrid.

El derbi de España es el cotejo más importante que tiene el Blaugrana de aquí en adelante, y en el que contará con la presencia de Lamine Yamal, quien ya dejó atrás sus dolores lumbares. De hecho, el joven futbolista jugará contra Girona. Pero los dolores de cabeza volvieron a aparecer para Flick.

Mientras intentan recuperar a Raphinha, que está afuera de las canchas hace tres semanas por un desgarro en el bíceps femoral, el que corre el riesgo de perderse el encuentro contra el Merengue es Ferran Torres, dado que sufrió una sobrecarga en el isquiotibial. Por eso mismo, lo cuidarán este fin de semana y estará en duda para lo que viene.

De esta manera, el DT de Barcelona solamente cuenta con 3 delanteros para afrontar lo que viene, siempre y cuando Torres y el brasileño no puedan jugar en los encuentros venideros: Roony Bardghji, Lamine Yamal y Marcus Rashford.

Ferran Torres no jugará ante Girona. (Getty Images)

Los próximos partidos de Barcelona

LaLiga – Barcelona vs. Girona : sábado 18 de octubre, 11:15 horas.

: sábado 18 de octubre, 11:15 horas. Champions League – Barcelona vs. Olympiacos : martes 21 de octubre, 13:45 horas.

: martes 21 de octubre, 13:45 horas. LaLiga – Real Madrid vs. Barcelona: domingo 26 de octubre, 12:15 horas.

Tabla de posiciones de LaLiga 2025-2026