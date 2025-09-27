Califican con 9 a Julián Álvarez tras la goleada en el derbi de Madrid y lo definieron en tres palabras

El derbi de Madrid que terminó en triunfo 5 a 2 para los del Cholo Simeone se puede resumir en dos palabras, y en una sola persona: Julián Álvarez. El delantero argentino le dio la victoria a Atlético de Madrid con su espectacular doblete en el segundo tiempo.

Luego de una infracción cometida a Nico González, Julián facturó el primero en su cuenta personal ante Real Madrid con un penal excelentemente ejecutado, que simbolizó el 3 a 2 parcial. Apenas 12 minutos más tarde, el cordobés selló el resultado a favor de los colchoneros con un tiro libre de ensueño, en el que nada pudo hacer Thibaut Courtois para evitar. A ese 4 a 2 le faltaría el gol final de Antoine Griezmann para el 5 a 2 definitivo.

Claro está que, más allá de que Grizzi, Robin Le Normand y Alexander Sorloth facturaron en la goleada, la figura absoluta del compromiso fue Julián Álvarez. Es por ello que en España se rindieron ante la Araña, y lo consideraron el mejor jugador de la cancha.

Diario Marca, uno de los portales más populares del país ibérico, se ocupó de calificar a todos los jugadores que disputaron el derbi de Madrid y la puntuación más alta de la jornada se la llevó el delantero surgido en River Plate al ser puntuado con un 9.

Al 6 que le habían puesto a su primer tiempo, el complemento mejoró exponencialmente y lo terminaron calificando con la segunda nota más alta posible. Para expresarse, más allá del análisis de los dos goles convertidos, en Marca también dejaron una definición sobre Julián como futbolista: “Un jugador descomunal“, alcanzó para describirlo.

Julián habló tras el partido: sus declaraciones

Tras el partido que culminó 5 a 2 a favor de los colchoneros tuvo a Julián Álvarez como figura. Es por ese motivo que, luego del triunfo, habló en el campo de juego y fue contundente en sus declaraciones: “Un día muy especial, sabíamos la importancia de este partido obviamente por ser un Derbi pero también porque necesitábamos los tres puntos acá en casa, descontarle a uno de los que estaba arriba. Nos vamos muy felices”.

Además, Julián analizó: “Tuvimos bastante control de juego, nos hacen los goles bastante rápido pero el equipo nunca dejó de intentar, de ir para adelante. Veníamos en este inicio de temporada generando muchas situaciones de gol, hoy volvió a pasar. Estuvimos efectivos y por eso nos llevamos esta victoria”.

Ya dejando de lado lo grupal, y enfocándose en lo individual, el cordobés habló de sus goles. Esto dijo de su penal, en el que comparó el último tiro desde los doce pasos que le anotó al Real Madrid: “Es un penal nuevo, un partido nuevo, otra oportunidad, fui decidido a patear a ese costado, fuerte. Era importante porque era para ponerse arriba en el marcador, por eso fue tan eufórico el festejo de todos“, señaló.

Por último, sobre el majestuoso tiro libre, Julián sintetizó: “Practicamos, vengo bastante bien con las faltas. En esa estábamos con Nico, le dije si quería pegarle por afuera de la barrera si le gustaba. Me dijo que sí, pero al final me terminó diciendo ‘Pegale vos’. Terminamos tomando una buena decisión”.

El Cholo Simeone se rindió ante Julián Álvarez

El DT de Atlético de Madrid también se refirió a la actuación del delantero argentino. En conferencia de prensa, señaló: “Es un jugador extraordinario, no sé cómo hace para patear esos tiros libres que la pelota se cae y cuando ya sale va para adentro. Me hace acordar un poco a Pantic, cuando pateaba esos tiros libres fantásticos, en la puerta del área”.

Además, siguió analizando: “Es un futbolista al que yo le valoro más, más de todo lo que se ve, la humildad que tiene. La humildad para correr, la humildad para trabajar, la humildad de, como campeón del mundo, estar en el Atlético de Madrid y correr todos los partidos, juegue contra quien juegue. Eso lo tenemos que cuidar. Es un futbolista que el club, nosotros como cuerpo técnico, los compañeros, la gente, lo tenemos que cuidar porque se tiene que quedar muchos años acá y tiene que ser muy importante para la historia del club”.

