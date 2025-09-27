La inesperada reacción de Diego Simeone tras el golazo de Julián Álvarez ante Real Madrid

En tan solo 12 minutos, Julián Álvarez anotó un doblete para que Atlético de Madrid se pusiera al frente en el marcador frente a Real Madrid. Y no solo desató la locura de los hinchas presentes en el Riyadh Air Metropolitano, sino que también de Diego Simeone.

Primero de penal, luego con una obra de arte por medio de un tiro libre. La Araña fue clave para que el Colchonero se pusiera 4-2 y generó una reacción totalmente impensada en el Cholo Simeone: rompió en llanto.

El entrenador argentino venía de elogiar a Álvarez tras el hat-trick que anotó ante Rayo Vallecano, y luego de que convirtiera con un fabuloso tiro libre, el cual fue sancionado por la infracción que recibió Nicolás González, sobre la línea de cal se arrodilló, extendió sus brazos hacia el cielo y posteriormente llevó sus manos hacia el rostro y se largó a llorar.

La reacción del Cholo se llevó todos los flashes, principalmente porque muy pocas veces se lo ha visto de esa manera. Incluso, en la primera etapa, se mostró muy molesto por la intervención del VAR para anular el gol de Alexander Sørloth para estampar el 2-2, algo que finalmente llegó en antes de que terminara la misma y por medio del noruego.

