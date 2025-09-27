Los dos goles de Julián Álvarez para Atlético de Madrid vs. Real Madrid y la llamativa reacción de Simeone

Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizaron un partido muy cambiante en el Metropolitano. El dueño de casa se puso en ventaja con un cabezazo de Le Normand, el Merengue lo dio vuelta con goles de Mbappé y Arda Güler, y Alexander Sorloth lo empató en el cierre del primer tiempo. A partir del complemento, todo cambió gracias a Julián Álvarez.

Todavía no se habían cumplido los 10 minutos de la segunda mitad, cuando Güler cometió un insólito penal tras impactar la cabeza de Nico González con su botín. La Araña decidió hacerse cargo y puso el 3-2 con un remate a la izquierda de Courtois, que adivinó pero no alcanzó a desviar el balón.

Tweet placeholder

A los 18′, el argentino volvió a anotarse en el marcador con una pelota parada, pero esta vez fue de tiro libre. Luego de una infracción fabricada por él mismo, el ex-River sacó un remate perfecto por encima de la barrera y estiró la ventaja del Colchonero en el Metropolitano.

Tweet placeholder

Julián habló tras el partido: sus declaraciones

Tras el partido que culminó 5 a 2 a favor de los colchoneros tuvo a Julián Álvarez como figura. Es por ese motivo que, luego del triunfo, habló en el campo de juego y fue contundente en sus declaraciones: “Un día muy especial, sabíamos la importancia de este partido obviamente por ser un Derbi pero también porque necesitábamos los tres puntos acá en casa, descontarle a uno de los que estaba arriba. Nos vamos muy felices”.

Publicidad

Publicidad

Además, Julián analizó: “Tuvimos bastante control de juego, nos hacen los goles bastante rápido pero el equipo nunca dejó de intentar, de ir para adelante. Veníamos en este inicio de temporada generando muchas situaciones de gol, hoy volvió a pasar. Estuvimos efectivos y por eso nos llevamos esta victoria”.

Ya dejando de lado lo grupal, y enfocándose en lo individual, el cordobés habló de sus goles. Esto dijo de su penal, en el que comparó el último tiro desde los doce pasos que le anotó al Real Madrid: “Es un penal nuevo, un partido nuevo, otra oportunidad, fui decidido a patear a ese costado, fuerte. Era importante porque era para ponerse arriba en el marcador, por eso fue tan eufórico el festejo de todos“, señaló.

Por último, sobre el majestuoso tiro libre, Julián sintetizó: “Practicamos, vengo bastante bien con las faltas. En esa estábamos con Nico, le dije si quería pegarle por afuera de la barrera si le gustaba. Me dijo que sí, pero al final me terminó diciendo ‘Pegale vos’. Terminamos tomando una buena decisión”.

Publicidad

Publicidad

Las dos reacciones de Simeone

Como no podía ser de otra manera, Diego Simeone vivió los 90 minutos al lado de la línea de cal a pura intensidad. Su reacción al doblete de la Araña fue variada. En el primer gol, el estratega mantuvo la calma, se contuvo y no gritó el 3-2.

Todo cambió a partir del cuarto gol de Colchonero. Cuando la pelota ingresó al arco de Courtois, el entrenador se llevó las manos al rostro, emocionado y amagó a caer de rodillas. El Cholo se emocionó luego del 4-2, que decretó la victoria de su equipo. Sobre el final, Griezmann anotó el quinto y convirtió el triunfo en goleada.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad