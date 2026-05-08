Carles Puyol pidió concentración al Barcelona ante los problemas en Real Madrid: “Pensar en ganar por los máximos goles posibles”

El histórico capitán Culé reconoció que es el momento perfecto para que el equipo se consagre en LALIGA, y que tiene una "motivación extra" poder hacerlo contra el merengue.

Este domingo, Barcelona tiene la oportunidad de profundizar la herida abierta del Real Madrid, un club que está por completar dos temporadas seguidas sin títulos y en estos momento se ve envuelto en problemas de vestuario bastante graves.

El club culé, si no pierde en el Spotify Camp Nou, se consagrará campeón de LALIGA en un mano a mano directo contra el merengue, y en la previa del partido, Carles Puyol pidió serenidad y concentración al plantel culé para encarar lo que puede ser una jornada histórica, y en un momento idóneo.

Carles Puyol sabe lo que es ganar con el Barcelona. (Getty)

“Este Clásico tiene una motivación extra: poder cerrar la temporada en casa y conseguir el título de LALIGA. Poder ganarla contra el Real Madrid es una motivación extra. Todos los culés tenemos muchas ganas”, destacó Puyol en diálogo con Movistar+.

Al haber sido consultado por la realidad que se vive en Valdebebas y en el seno del plantel merengue, Puyol fue un tanto más cauto: “Desconozco lo ha pasado. Pero muchas veces hay tensiones y piques en los entrenamientos y estas cosas se acaban solucionando, si no hay muy serio o algo personal”, expresó al respecto.

Concentración. Allí estará la clave para Puyol. (Prensa FC Barcelona)

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En cualquier caso, Puyol le pidió al plantel del Barcelona que se enfoque en lo suyo: “No hay que darle importancia. Los jugadores del Barcelona lo que tienen que hacer es no perder el foco, pensar en el partido, que estas noticias no les descentren y sólo pensaran en ganar, por los máximos goles posibles, sabiendo que no es un partido fácil”, completó.

Qué necesita Barcelona para ganar LALIGA contra Real Madrid

Es que el culé puede consagrarse campeón el próximo fin de semana en esta nueva edición de El Clásico. Para ello, los comandados por Hansi Flick deberían obtener un empate o una victoria ante Real Madrid con tres fechas restantes en el certamen.

El Barcelona aventaja al Real Madrid por 11 puntos en LALIGA con 12 puntos restantes por disputar. Cualquier cosa que no sea una derrota en el Camp Nou, les permitirá celebrar y ser campeones de LALIGA 2025/26.

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