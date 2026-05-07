Real Madrid confirmó las sanciones para Tchouaméni y Federico Valverde tras la pelea en el entrenamiento

El club apercibió a los dos futbolistas involucrados en una pelea en plena práctica previa al clásico ante Barcelona.

No son días sencillos en Real Madrid. Además de una segunda temporada consecutiva sin títulos en términos internacionales y locales, las tensiones en torno al plantel y el cuerpo técnico no dejan de crecer en las últimas horas.

En concreto, al mal clima en torno a Kylian Mbappé por su salida de vacaciones en plena lesión, esta semana se sumó un escándalo entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, que involucró una discusión acalorada, empujones y pelea a golpes de puño.

Ante esta cuestión, Real Madrid emitió un comunicado en su página web oficial en la que informó sanciones para ambos futbolistas del club.

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras los hechos que se han producido esta mañana en el entrenamiento del primer equipo, ha decidido abrir sendos expedientes disciplinarios a nuestros jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouameni“, comenzó el sitio web.

El breve comunicado cerró: “El club informará en su momento de las resoluciones de ambos expedientes, una vez hayan concluido los procedimientos internos correspondientes”.

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El parte médico de Real Madrid sobre Federico Valverde

El club español informó, en un posteo en sus redes sociales, los detalles médicos de lo que aconteció con Pajarito: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”.

A continuación, Real Madrid expresó el tiempo que el uruguayo estará fuera de las canchas: “Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”.

Al detalle: que pasó entre Valverde y Tchouaméni

Según avanzó el diario Marca, todo había comenzado en realidad en el entrenamiento del miércoles, en el que el francés dio una violenta parada a Valverde, de la que este buscó tomar venganza en la continuidad de la práctica. Ese mismo día ya había habido una discusión en el vestuario que no pasó a mayores.

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Lejos de distenderse la situación con el paso de las horas, el reencuentro para el entrenamiento de este jueves tuvo un desenlace completamente reprobable. El uruguayo le negó el saludo a Tchouaméni en su arribo y ya en la práctica lo hizo trastabillar. Arbeloa los llamó buscando calmar los ánimos y puso a los dos en el mismo equipo, pero los insultos y recriminaciones continuaron.

En el regreso al vestuario llegó lo peor. Ambos jugadores comenzaron un forcejeo que ni siquiera pudieron terminar los compañeros que intentaron detenerlos. El portal francés RMC Sport avanzó que, poco después, Valverde cayó al suelo, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento, teniendo que ser trasladado al hospital.

Barcelona puede dar la vuelta en la cara del Real Madrid

En la próxima fecha, la 35, Real Madrid enfrentará a Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. Si bien el combinado dirigido por Álvaro Arbeloa evitó que los dirigidos le realicen el pasillo de campeón a los catalanes con la victoria ante Espanyol, el peligro de una vuelta en sus caras está latente.

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El conjunto blaugrana puede consagrarse campeón el próximo fin de semana en esta nueva edición de El Clásico. Para ello, los comandados por Hansi Flick deberían obtener un empate o una victoria ante Real Madrid con tres fechas restantes en el certamen.