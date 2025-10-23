Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Ganó 21 títulos en Barcelona, jugó al lado de Messi y admitió por qué razón no pasó a Real Madrid: “Hasta dos veces me quisieron fichar”

Estuvo en el Blaugrana entre 1999 y 2014, se retiró a los 36 años y tuvo la posibilidad de jugar para el máximo rival.

Por Julián Mazzara

Barcelona campeón de la Champions League 2009.
© Getty ImagesBarcelona campeón de la Champions League 2009.

Este domingo 26 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Barcelona disputarán una nueva edición del derbi español, el cual corresponderá a la fecha 10 de LaLiga 2025-2026. Si bien los hinchas de ambas entidades anhelan los partidos donde Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Raúl, Carles Puyol, Ronaldinho e Iker Casillas eran los protagonistas, ahora disfrutan de Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Pedri.

A lo largo de la historia, diferentes futbolistas lucieron ambas camisetas. Hubo casos muy recordados como los de Ronaldo, Luis Figo, Bernd Schuster, Luis Enrique, Gheorghe Hagi, Michael Laudrup, Julen Lopetegui, Samuel Eto’o, Javier Saviola y Robert Prosinecki. Pero también existió la posibilidad de que una leyenda blaugrana se vistiera de blanco.

Fue en 2019 que Puyol, quien conquistó 21 títulos con el club de toda su vida, en el que debutó en 1999 y se retiró en 2014, reveló que el Merengue lo quiso incorporar “hasta dos veces”. Sí, aunque cueste creerlo, Tarzán pudo haber cruzado de vereda, pero fue fiel a sus principios y se mantuvo en Cataluña.

“Ya estaba en el mejor club del mundo, quería ganar títulos en el Barça y por eso me quedé”, recordó en diálogo con TV3. Incluso, admitió cuándo fue que desde Real Madrid fueron a buscarlo: “La primera vez fue en la temporada siguiente a mi marcaje a Figo en su regreso al Camp Nou con la camiseta del Madrid. Después, cuando llegó Camacho en 2004, trató de ficharnos a mí y a Ronaldinho“, reveló.

La respuesta negativa del nacido en Puebla de Segur lo catapultó a la historia, pero no solo por rechazar al eterno rival, sino porque fue una pieza fundamental dentro del equipo que ganó todo bajo la conducción de Pep Guardiola, que tuvo a la mejor versión de Messi y que marcó una época dentro de las páginas doradas del deporte que se practica a nivel mundial y que despierta una enorme pasión entre los hinchas y los futbolistas. ¿Qué hubiese pasado si Puyol emigraba al Merengue?

Carles Puyol junto a Lionel Messi. (Getty Images)

Carles Puyol junto a Lionel Messi. (Getty Images)

Publicidad

Todos los títulos de Carles Puyol en Barcelona

  • Liga de España: 6 títulos (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13)
  • Champions League: 3 títulos (2005/06, 2008/09, 2010/11)
  • Copa del Rey: 2 títulos (2008/09, 2011/12)
  • Supercopa de España: 6 títulos (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14)
  • Supercopa de Europa: 2 títulos (2009/10, 2011/12)
  • Mundial de Clubes de la FIFA: 2 títulos (2009/10, 2011/12)
  • Copa de Catalunya: 6 títulos (1999/00, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2012/13, 2013/14)
La llamativa reacción viral de los hinchas de Real Madrid cuando Franco Mastantuono entró ante Juventus: “No entiendo”

ver también

La llamativa reacción viral de los hinchas de Real Madrid cuando Franco Mastantuono entró ante Juventus: “No entiendo”

A días del clásico ante Barcelona, una leyenda de Real Madrid dio su apoyo a Lamine Yamal: “Está haciendo cosas que pocos han hecho”

ver también

A días del clásico ante Barcelona, una leyenda de Real Madrid dio su apoyo a Lamine Yamal: “Está haciendo cosas que pocos han hecho”

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito a Palmeiras: "Vergüenza"
River Plate

Los hinchas de River estallaron por la goleada de Liga de Quito a Palmeiras: "Vergüenza"

Alpine descarta a Doohan y Paul Aron para el 2026: se acerca el anuncio para Colapinto
FÓRMULA 1

Alpine descarta a Doohan y Paul Aron para el 2026: se acerca el anuncio para Colapinto

Escándalo: Aldosivi le pedirá a AFA que le quiten puntos a Godoy Cruz
Fútbol Argentino

Escándalo: Aldosivi le pedirá a AFA que le quiten puntos a Godoy Cruz

Tras ser figura en el Mundial Sub 20 y a la espera de una chance en Boca, Dylan Gorosito reveló su próximo objetivo: “Mi sueño a seguir”
Boca Juniors

Tras ser figura en el Mundial Sub 20 y a la espera de una chance en Boca, Dylan Gorosito reveló su próximo objetivo: “Mi sueño a seguir”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo