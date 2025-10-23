Ganó 21 títulos en Barcelona, jugó al lado de Messi y admitió por qué razón no pasó a Real Madrid: “Hasta dos veces me quisieron fichar”

Este domingo 26 de octubre, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid y Barcelona disputarán una nueva edición del derbi español, el cual corresponderá a la fecha 10 de LaLiga 2025-2026. Si bien los hinchas de ambas entidades anhelan los partidos donde Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Raúl, Carles Puyol, Ronaldinho e Iker Casillas eran los protagonistas, ahora disfrutan de Lamine Yamal, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé y Pedri.

A lo largo de la historia, diferentes futbolistas lucieron ambas camisetas. Hubo casos muy recordados como los de Ronaldo, Luis Figo, Bernd Schuster, Luis Enrique, Gheorghe Hagi, Michael Laudrup, Julen Lopetegui, Samuel Eto’o, Javier Saviola y Robert Prosinecki. Pero también existió la posibilidad de que una leyenda blaugrana se vistiera de blanco.

Fue en 2019 que Puyol, quien conquistó 21 títulos con el club de toda su vida, en el que debutó en 1999 y se retiró en 2014, reveló que el Merengue lo quiso incorporar “hasta dos veces”. Sí, aunque cueste creerlo, Tarzán pudo haber cruzado de vereda, pero fue fiel a sus principios y se mantuvo en Cataluña.

“Ya estaba en el mejor club del mundo, quería ganar títulos en el Barça y por eso me quedé”, recordó en diálogo con TV3. Incluso, admitió cuándo fue que desde Real Madrid fueron a buscarlo: “La primera vez fue en la temporada siguiente a mi marcaje a Figo en su regreso al Camp Nou con la camiseta del Madrid. Después, cuando llegó Camacho en 2004, trató de ficharnos a mí y a Ronaldinho“, reveló.

La respuesta negativa del nacido en Puebla de Segur lo catapultó a la historia, pero no solo por rechazar al eterno rival, sino porque fue una pieza fundamental dentro del equipo que ganó todo bajo la conducción de Pep Guardiola, que tuvo a la mejor versión de Messi y que marcó una época dentro de las páginas doradas del deporte que se practica a nivel mundial y que despierta una enorme pasión entre los hinchas y los futbolistas. ¿Qué hubiese pasado si Puyol emigraba al Merengue?

Carles Puyol junto a Lionel Messi. (Getty Images)

Todos los títulos de Carles Puyol en Barcelona

Liga de España: 6 títulos (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13)

6 títulos (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13) Champions League: 3 títulos (2005/06, 2008/09, 2010/11)

3 títulos (2005/06, 2008/09, 2010/11) Copa del Rey: 2 títulos (2008/09, 2011/12)

2 títulos (2008/09, 2011/12) Supercopa de España: 6 títulos (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14)

6 títulos (2005/06, 2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14) Supercopa de Europa: 2 títulos (2009/10, 2011/12)

2 títulos (2009/10, 2011/12) Mundial de Clubes de la FIFA: 2 títulos (2009/10, 2011/12)

2 títulos (2009/10, 2011/12) Copa de Catalunya: 6 títulos (1999/00, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2012/13, 2013/14)

