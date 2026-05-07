Golpes, discusión y búsqueda de venganza: revelan los detalles de la pelea entre Valverde y Tchouaméni en Real Madrid

Otra temporada llamada a terminar sin títulos para la Casa Blanca hizo escalar las tensiones en el plantel escalando todo límite. El club ya analiza duras sanciones para los involucrados.

Una nueva temporada que cerrará sin títulos para el Real Madrid ha dado lugar a tensiones dentro del plantel que escalaron todo límite de conducta dentro de un vestuario de élite. Este jueves tuvo lugar un incidente en el que se vieron involucrados Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde, que terminó con el futbolista uruguayo teniendo que ser hospitalizado.

Según avanzó el diario Marca, todo había comenzado en realidad en el entrenamiento del miércoles, en el que el francés dio una violenta parada a Valverde, de la que este buscó tomar venganza en la continuidad de la práctica. Ese mismo día ya había habido una discusión en el vestuario que no pasó a mayores.

Lejos de distenderse la situación con el paso de las horas, el reencuentro para el entrenamiento de este jueves tuvo un desenlace completamente reprobable. El uruguayo le negó el saludo a Tchouaméni en su arribo y ya en la práctica lo hizo trastabillar. Arbeloa los llamó buscando calmar los ánimos y puso a los dos en el mismo equipo, pero los insultos y recriminaciones continuaron.

Dos jornadas de tensión terminaron con Valverde hospitalizado.

En el regreso al vestuario llegó lo peor. Ambos jugadores comenzaron un forcejeo que ni siquiera pudieron terminar los compañeros que intentaron detenerlos. El portal francés RMC Sport avanzó que, poco después, Valverde cayó al suelo, se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento, teniendo que ser trasladado al hospital.

Silencio público en Real Madrid

Hasta el momento, desde Real Madrid no salieron a hacer ninguna manifestación pública sobre el episodio en el que estuvieron involucrados dos futbolistas muy importantes dentro del plantel. Puertas adentro, sin embargo, ya estaría tomada la determinación de castigar con dureza tanto Tchouaméni como a Valverde.

Publicidad

Data clave