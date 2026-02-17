La gran mayoría de los futbolistas que jugaron la final de Qatar 2022 con la camiseta de la Selección Argentina hoy viven un mejor presente que en aquel momento. Enzo Fernández y Alexis Mac Allister pasaron a Chelsea y Liverpool, respectivamente, Lautaro se convirtó en el tercer máximo goleador del Inter de Milán y, en el caso de Nahuel Molina, se afianzó en el Atlético de Madrid.

Sin embargo, recientemente se supo que el ex lateral derecho de Boca y Rosario Central pudo haber vestido la camiseta del Barcelona. El ex futbolista culé Eric Montes así lo reveló en una reciente entrevista con el portal Post United, donde se refirió a una vieja prueba en La Masía, en la que Molina no quedó.

“En una pretemporada vinieron tres argentinos a probarse y no dieron el nivel, eran muy malos. Me enteré que Nahuel Molina era uno de esos“, le aseguró Montes al medio. “Para que veas como son las cosas, el era un ‘Matao’. Mira al Matao ahora y mirame a mí‘, bromeó.

Molina se convirtió en campeón del mundo con la Selección Argentina. (Getty)

Montes, por aquel entonces titular en las juveniles del Barcelona, nunca llegó a debutar en el primer equipo. Registró cesiones por clubes del ascenso español como Peralada, Cultural Leonesa, Albacete, Gimnástic y Manresa. “Sales de la burbuja de lo que es el Barcelona y empiezas a darte cuenta de lo que es la vida”, reflexionó.

Y es que mientras Montes nunca jugó en primera división española, Nahuel Molina fue campeón del mundo con la Selección Argentina, convirtió un gol en los cuartos de final y de cara al Mundial 2026 se consolida como primera opción en el lateral derecho para Lionel Scaloni, sin ningún otro futbolista a la altura de pelearle el puesto. Al menos no en el inicio de la competición.

