El propio DT tomó parte en las negociaciones, que están muy bien encaminadas para el club inglés. En la Casa Blanca se quedarían con una opción de recompra similar a la que incluyeron en el contrato de venta de Nico Paz al Como.

Desde que Álvaro Arbeloa fue presentado como entrenador del Fulham para la temporada 2026/2027 se supo que tenía la intención de sumar al plantel a algunos de los futbolistas que venía de dirigir en el Real Madrid y que ya se sabía que no iban a estar en los planes principales de José Mourinho, quien dio lugar a su regreso a la Casa Blanca después de 13 años.

Los tres apuntados por el entrenador español fueron Fran García, Franco Mastantuono y Gonzalo García. El primero, sin embargo, acordó rápido su vinculación al Real Betis; mientras que el argentino parecería haber recibido un voto de confianza del DT portugués para quedarse a pelear por un lugar. Pero según confirmó The Athletic, el delantero que se destacó como goleador Merengue en el Mundial de Clubes, todavía con Xabi Alonso en la conducción del plantel, está a un paso de arribar a la Premier League.

El propio Arbeloa ha tomado parte en las negociaciones, comunicándose de manera directa con el jugador, y el periodista Mario Cortegana aseguró que su fichaje está muy bien encaminado para Fulham, aceptando que Real Madrid se quede o con un porcentaje de su ficha o con una cláusula futura que le garantice ciertos derechos, como una posibilidad de recompra similar a la que fijaron en el contrato de venta de Nicolás Paz al Como italiano.

Gonzalo García, de 23 años, llegaría a los Cottagers para cubrir la vacante en ofensiva que dejó la salida del mexicano Raúl Jiménez, quien decidió regresar al Wolverhampton para intentar ayudar al club a abandonar cuanto antes la Championship y volver a tener lugar en la Premier League.

Gonzalo García encamina su salida rumbo al Fulham.

Un detalle no menor para el devenir de las negociaciones es que a José Mourinho le gusta el delantero, aunque no como para poder garantizarle un rol protagónico dentro del plantel, que es lo que en definitiva está buscando el canterano Merengue.

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Cambio de última hora en la situación de Mastantuono

Aunque José Mourinho no le había bajado el pulgar de cara a la próxima temporada, en Real Madrid se habrían decidido ya a ceder a Franco Mastantuono según avanzó este miércoles el periodista Fabrizio Romano. Esto no cambiaría demasiado las opciones del Fulham, porque existiría la preferencia de que continúe en otro club de LaLiga para favorecer su adaptación.

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