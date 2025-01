La joya de la Selección Argentina que está cotizada en 22 millones y puede llegar a la Premier League

El lunes 3 de febrero, en Europa finalizará el mercado de pases. Y todos los clubes están moviéndose para contratar a los diversos futbolistas que están en los respectivos radares. Justamente, una de las jóvenes promesas de la Selección Argentina puede dar el salto y pasar a la Premier League.

A pesar de que se encuentra en AS Roma y apareció en la órbita de AC Milan, el futuro de Matías Soulé podría estar en Fulham. Debido a que no encuentra el rodaje que esperaba cuando pasó de Juventus al conjunto de la capital italiana, el marplatense formado en las inferiores de Vélez Sarsfield no ve con malos ojos poder cambiar de aire.

La idea del conjunto londinense es sacarlo a préstamo con una opción de compra, pese a que no se conoció el importe que abonarían en diciembre de 2025, aunque el periodista Gianluca Di Marzio destacó que desde el club giallorossi aún no respondieron ante la propuesta.

Soulé, de 22 años, está cotizado en 22 millones de euros, según reporta el sitio especializado en valores de mercado, Transfermarkt, y en la presente temporada solamente afrontó 893 minutos, repartidos en 20 encuentros donde convirtió un gol y no brindó asistencias.

Matías Soulé puede irse de AS Roma.

Claudio Ranieri se opuso a la salida de Matías Soulé

Matías Soulé, el más relegado de los argentinos en la consideración del entrenador de AS Roma y que está valuado en 22 millones de euros, presiona por una cesión que le permita recuperar protagonismo. Pero Claudio Ranieri se opone.

En conferencia de prensa, el DT de 73 años le cerró la puerta a una posible salida del marplatense, dejó en claro que tiene plena confianza en el jugador de cara al futuro. “Creo mucho en el chico. Estoy convencido de que puede ser el un jugador del futuro para Roma”, manifestó.

“Él está mejorando. Muchas veces le pido que sea más práctico, que toque menos la pelota. Va a quedarse aquí, con nosotros, porque creo en él. Seguramente tendrá sus oportunidades para demostrar lo que ha estado mejorando”, agregó el entrenador italiano.

Los números de Matías Soulé en Roma

En el mercado de pases previo al inicio de la temporada que está en plena disputa, Roma se hizo del fichaje de Matías Soulé comprometiéndose a pagar por él a la Juventus 26 millones de euros en cuatro años, más bonus por objetivos de hasta un máximo de 4 millones más.

La apuesta económica que hizo el equipo capitalino por la joya argentina no terminó de dar todavía los réditos deportivos con los que se habían ilusionado tanto los hinchas como el propio jugador. Hasta la fecha, disputó 11 partidos de Serie A, siendo titular en 7 de ellos, y aportó un gol. También ha sido titular en dos partidos de Europa League, sin registrar goles, y añadió 28 minutos de juego a su estadística en Copa Italia.

