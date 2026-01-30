Los 4 proyectos que tiene Boca para la ampliación de La Bombonera

La capacidad de La Bombonera es uno de los temas que más preocupa al hincha de Boca. Una enorme cantidad de socios se quedan afuera de los partidos del primer equipo y, más allá de las mejoras que presentó el recinto en los últimos años, no hay novedades acerca de una ampliación.

“Estamos felices, La Bombonera está cada vez más linda, la puerta de Brandsen la estamos arreglando nosotros después de 30 años con total felicidad. Si en el día de mañana podemos tener una cancha con más capacidad, estaremos felices”, declaró el propio Juan Román Riquelme días atrás en diálogo con AZZ.

A lo largo de la historia, se dieron a conocer muchos proyectos de ampliación o de construcción de un nuevo estadio para el Xeneize. Sin embargo, solo 4 tomaron fuerza en los últimos años, pero ninguno estuvo cerca de hacerse realidad: dos fueron para agrandar el ya existente Alberto J. Armando y las restantes fueron para mudarse a unas pocas cuadras. A continuación, un repaso.

Proyecto Esloveno

El Proyecto Esloveno propone la compra de la primera línea de propiedades de las dos medias manzanas. El objetivo es replicar el diseño de las tribunas actuales y alcanzar una capacidad final de 90 mil espectadores, propuesta que fue acercada a Juan Román Riquelme en 2020.

Más allá del aforo, el proyecto contempla un desarrollo urbano integral para mejorar los accesos y la seguridad en las inmediaciones del estadio. La obra demandaría un total de 15 meses divididos en etapas, con una fase inicial de tres meses afectando el sector de palcos. El equipo de Fabián Fiori, uno de los creadores, pone a disposición todo el relevamiento técnico y vecinal para que el club pueda convocar a un concurso y ejecutar la remodelación.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Las definiciones del creador del Proyecto Esloveno para ampliar La Bombonera: “Los vecinos siguen esperando a Riquelme”

El proyecto de Rodrigo Vidal

Esta propuesta buscó ampliar la capacidad a 90 mil espectadores sin necesidad de comprar propiedades vecinas, manteniéndose dentro de la parcela actual. El plan consistía en elevar el campo de juego, demoler los palcos VIP y construir un tercer anillo de tribunas, desplazando la estructura hacia las vías, de acuerdo a lo declarado por el arquitecto Rodrigo Vidal en ESPN.

Una característica distintiva era la incorporación de un techo con una “piel inteligente” y sensores de movimiento. Esto permitiría que el exterior del estadio “lata” visualmente al ritmo de los saltos de la hinchada, haciendo tangible la mística de la Bombonera desde afuera.

Al tratarse de un reciclaje de la estructura existente, el arquitecto estimó que la obra podría completarse en un plazo de 16 meses. Si bien el proyecto fue presentado a las autoridades del club en 2024, no fue considerado.

Publicidad

Publicidad

El proyecto del arquitecto Rodrigo Vidal.

ver también Los detalles del proyecto que seduce a Boca y Riquelme para ampliar La Bombonera

Bombonera Siglo XXI

El proyecto fue presentado por Andrés Ibarra y Mauricio Macri antes de las elecciones de 2023. El mismo planteaba un estadio nuevo en Casa Amarilla conectado a la actual Bombonera por un puente, manteniendo el diseño de tribunas con “corte en escamas”. Esta decisión técnica buscaba replicar la acústica y el latido original del Alberto J. Armando.

El aforo total sería de 105.369 espectadores, conservando las medidas del campo de juego actual pero sumando 12 pantallas 8K y estacionamiento para 5.000 vehículos. En 2023, aseguraron que la obra tendría un costo estimado de 390 millones de dólares y que se financiaría mediante preventas y naming.

Publicidad

Publicidad

La construcción iba a demandar tres años, a los que se suman ocho meses previos para trámites de rezonificación y aprobación gubernamental, finalizando en 2027 si la fórmula opositora le ganaba a Román. Además, remarcaron que La Bombonera histórica no se demolería, quedando funcional para otras categorías y eventos.

Presentación de La Bombonera Siglo XXI (@andreshibarra)

La Bombonera Siglo XXI (Imagen: @andreshibarra)

Publicidad

Publicidad

Bombonera Isla Demarchi

Jorge Reale, candidato opositor en 2023, también proyectó un estadio nuevo. En este caso, para 128.000 espectadores en un predio de 12 hectáreas en la Isla Demarchi, a 1.300 metros de la actual. El socio del Xeneize aseguró que la conexión se realizaría mediante un “Corredor Xeneize” compuesto por tres puentes peatonales retráctiles y uno vehicular sobre el Río Dársena Sur.

Al igual que Ibarra y Macri, Reale propuso que la Bombonera se conserve como un “Coliseo” turístico y sede para las categorías juveniles y el fútbol femenino.

La Bombonera Isla Demarchi, presentada por Jorge Reale. (Imagen: @jorgereale)

Publicidad

Publicidad

¿Y el plan de Riquelme?

El último proyecto presentado por el oficialismo fue el de Jorge Amor Ameal (Bombonera 360°), que lo hizo por última vez antes de las elecciones. El mismo se trataba de completar el anillo del estadio de forma simétrica, respetando el diseño original mediante la compra de las dos medias manzanas sobre Del Valle Iberlucea. La capacidad pensada era de 82.000 espectadores.

Desde que Juan Román Riquelme es presidente, no se presentó ninguna idea para ampliar La Bombonera, aunque hubo muchos rumores sobre un proyecto que todavía no salió a la luz. Por lo pronto, el máximo ídolo del Xeneize es cauteloso a la hora de hablar del tema.

Publicidad

Publicidad

ver también Las obras que prepara Boca en La Bombonera para ampliar la capacidad y renovar una de las plateas