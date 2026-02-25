Los millones que ganó el Atlético de Madrid al clasificar a los Octavos de Final de la Champions League

En el cruce que protagonizaron el Atlético de Madrid y el Brujas por los Play Off de la UEFA Champions League 2025/2026 (primero en el Estadio Jan Breydel y después en el Estadio Metropolitano) se jugaba mucho más que un mero pase a los Octavos de Final. En concreto, el conjunto español y el belga dirimieron uno de los premios económicos más importantes de la temporada.

Resulta que el Atleti, al obtener un resultado global de 7 a 4 (3 a 3 en el partido de ida en Bélgica y 4 a 1 en el de vuelta en España), se adjudicó una suculenta cifra de 11 millones de euros, a los que le añadió un millón más por el hecho de haber participado de la instancia del repechaje para acceder a la instancia posterior a la Fase de Liga.

Además, el Atlético de Madrid de Diego Simeone, ahora, tiene la posibilidad en los Octavos de Final (tendrá que esperar al sorteo que la UEFA realizará este viernes 27 de marzo en su sede de Nyon, Suiza, para saber si su rival será el Liverpool o el Tottenham Hotspur) de pelear por una suma de 12,5 millones de euros.

Por su parte, el Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Portugal y Manchester City, que se clasificaron directamente a los Octavos de Final de la Champions League al ubicarse entre el primer y octavo puesto de la tabla de posiciones de la Fase de Liga, recibieron un depósito de 11 millones por su clasificación más un bonus de 2 millones por su pase sin escalas.

Para completar, cabe aclarar que los que clasifiquen a la Semifinal de la competencia continental obtendrán otros 15 millones, en tanto que el subcampeón se quedará con 18,5 millones y el campeón con 25 millones, esto último a definirse el próximo 30 de mayo en el Estadio Puskás Arena de Budapest, Hungría.

Los millones que lleva recaudados el Atlético de Madrid en la Champions League 2025/2026

El Atlético de Madrid, en la actual UEFA Champions League, lleva recolectados 9,1 millones de euros al ganar cuatro y empatar uno de sus ocho compromisos en la Fase de Liga. Además, se le suma un millón por jugar los Play Off, más los 11 millones de premio por clasifica a los Octavos de Final. Por lo tanto, en total, hasta entonces, acumula poco más de 21 millones de euros.

Publicidad

Publicidad

ver también Diego Simeone explicó por qué Julián Alvarez fue el primer cambio del Atlético de Madrid vs. Brujas

ver también Nicolo Tresoldi mostró su simpatía por Argentina en su encuentro con Julián Alvarez por Champions League

En síntesis