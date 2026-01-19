Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol europeo

Echeverri reveló el consejo que lo dio Guardiola antes de sumarse a Girona

El Diablito interrumpió su préstamo en Bayer Leverkusen ante la falta de minutos y días más tarde acodó su arribo a LaLiga.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Claudio Echeverri
© Prensa GironaClaudio Echeverri

En River se ilusionaron con un posible regreso de Claudio Echeverri en este mercado de pases, pero Manchester City no quería saber nada con prestarlo a Sudamérica. La intención de Josep Guardiola siempre fue clara: que sume minutos en Girona de España. A mediados de 2026, la intención de Pep era la misma, pero el Diablito optó por ir a Bayer Leverkusen a sumar minutos, algo que prácticamente no pudo conseguir.

Ante este panorama, Echeverri decidió interrumpir su préstamo antes de tiempo, pero sabiendo que en Manchester City no tendría lugar. Hubo un intento de River por llevárselo a préstamo, pero no sucedió y eso que el jugador estaba decidido a hacerlo, pero los Ciudadanos fueron inflexibles.

Echeverri estuvo varios días entrenando en Girona con sus nuevos compañeros, pero no podían presentarlo oficialmente ya todavía debían desprenderse de un futbolista extranjero y una vez que eso sucedió, el Diablito ya fue anunciado oficialmente con varios posteos en las cuentas oficiales del conjunto catalán.

¿Qué dijo Echeverri sobre la charla que tuvo con Guardiola?

En diálogo con el sitio oficial de Girona, a Claudio Echeverri le preguntaron sobre Guardiola y el Diablito contó cómo fue la conversación que tuvieron: “Hablé con Pep antes de venir para acá, me dio el consejo de que venga acá, que acá voy a estar muy bien, que me van a tratar muy bien, que es gente muy humilde y que puede aprender mucho de ellos. La idea era que tenga participación, que tenga minutos y poder ayudar al equipo y fue algo muy lindo poder escuchar las palabras de alguien como él”.

Echeverri fue presentado en Girona. (Foto: Prensa Girona).

Echeverri fue presentado en Girona. (Foto: Prensa Girona).

Echeverri y sus objetivos en Girona

Marc-André ter Stegen deja Barcelona tras más de 10 años y será compañero de dos convocados por Scaloni a la Selección Argentina

ver también

Marc-André ter Stegen deja Barcelona tras más de 10 años y será compañero de dos convocados por Scaloni a la Selección Argentina

Echeverri también reveló cómo fue el diálogo con su nuevo entrenador: “Hablé con Míchel, fue algo muy bueno hablar con él porque me dio confianza para venir acá. Quiero jugar y tratar de ayudar al equipo y mejorar. Va a ser muy lindo jugar acá en LaLiga, que es una competición muy difícil. Quiero dar lo mejor y siento que va a ser algo muy lindo para jugar”.

Publicidad

DATOS CLAVE

  • Manchester City cedió oficialmente a Claudio Echeverri al Girona de España para sumar minutos.
  • Claudio Echeverri interrumpió su préstamo previo en Bayer Leverkusen para unirse a LaLiga.
  • El futbolista reveló consejos de Pep Guardiola y diálogos con su nuevo técnico, Míchel.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Malcorra es el mejor refuerzo del fútbol argentino e Independiente es candidato al título en este 2026

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
El comentario de Míchel al Diablito Echeverri que involucró a Lionel Scaloni
Fútbol europeo

El comentario de Míchel al Diablito Echeverri que involucró a Lionel Scaloni

Ter Stegen deja Barcelona tras más de 10 años y será compañero del Diablito Echeverri
Fútbol europeo

Ter Stegen deja Barcelona tras más de 10 años y será compañero del Diablito Echeverri

El DT de Girona avisó qué falta para que Diablito Echeverri pueda debutar este viernes ante Espanyol
Fútbol europeo

El DT de Girona avisó qué falta para que Diablito Echeverri pueda debutar este viernes ante Espanyol

Lautaro, por presente, le empieza a ganar el puesto a Julián en la Selección
Selección Argentina

Lautaro, por presente, le empieza a ganar el puesto a Julián en la Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo