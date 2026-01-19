Echeverri reveló el consejo que lo dio Guardiola antes de sumarse a Girona

En River se ilusionaron con un posible regreso de Claudio Echeverri en este mercado de pases, pero Manchester City no quería saber nada con prestarlo a Sudamérica. La intención de Josep Guardiola siempre fue clara: que sume minutos en Girona de España. A mediados de 2026, la intención de Pep era la misma, pero el Diablito optó por ir a Bayer Leverkusen a sumar minutos, algo que prácticamente no pudo conseguir.

Ante este panorama, Echeverri decidió interrumpir su préstamo antes de tiempo, pero sabiendo que en Manchester City no tendría lugar. Hubo un intento de River por llevárselo a préstamo, pero no sucedió y eso que el jugador estaba decidido a hacerlo, pero los Ciudadanos fueron inflexibles.

Echeverri estuvo varios días entrenando en Girona con sus nuevos compañeros, pero no podían presentarlo oficialmente ya todavía debían desprenderse de un futbolista extranjero y una vez que eso sucedió, el Diablito ya fue anunciado oficialmente con varios posteos en las cuentas oficiales del conjunto catalán.

¿Qué dijo Echeverri sobre la charla que tuvo con Guardiola?

En diálogo con el sitio oficial de Girona, a Claudio Echeverri le preguntaron sobre Guardiola y el Diablito contó cómo fue la conversación que tuvieron: “Hablé con Pep antes de venir para acá, me dio el consejo de que venga acá, que acá voy a estar muy bien, que me van a tratar muy bien, que es gente muy humilde y que puede aprender mucho de ellos. La idea era que tenga participación, que tenga minutos y poder ayudar al equipo y fue algo muy lindo poder escuchar las palabras de alguien como él”.

Echeverri fue presentado en Girona. (Foto: Prensa Girona).

Echeverri y sus objetivos en Girona

Echeverri también reveló cómo fue el diálogo con su nuevo entrenador: “Hablé con Míchel, fue algo muy bueno hablar con él porque me dio confianza para venir acá. Quiero jugar y tratar de ayudar al equipo y mejorar. Va a ser muy lindo jugar acá en LaLiga, que es una competición muy difícil. Quiero dar lo mejor y siento que va a ser algo muy lindo para jugar”.

