La temporada de Valentín Barco en Racing de Estrasburgo, club al que llegó en julio de 2025, sigue en alza. El futbolista argentino nacido en Veinticinco de Mayo lleva 55 partidos disputados, dos goles y once asistencias. Y su ascendencia se eleva juego a juego.
Mientras el surgido en las Divisiones Inferiores de Boca pelea por ganar la Europa League, que podría transformarse en el primer título de su carrera, fue nominado en el Trofeo UNFP como uno de los mejores jugadores jóvenes de la temporada de la Ligue 1.
En el caso de que obtener el galardón, no solo se transformará en el primer argentino en conseguirlo, sino que también en el primer sudamericano. Pero no la tendrá nada fácil, ya que está ternado con Ayyoub Bouaddi, de Lille, Desiré Doué, João Neves y Warren Zaire Emery, siendo estos de Paris Saint-Germain.
El primer futbolista que ganó el premio fue Zinedine Zidane, quien lo obtuvo en la temporada 1993-1994, cuando defendía la camiseta de Girondins de Burdeos. Además, ya lo ganaron estrellas como Robert Pirès, Thierry Henry, David Trezeguet, Djibril Cissé, Patrice Evra, Franck Ribéry, Samir Nasri, Eden Hazard, Marco Verratti, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.
Valentín Barco, lateral de Racing de Estrasburgo. (Foto: Prensa Racing Estrasburgo)
Todos los ganadores del Jugador Joven del Año de la Ligue 1
|Temporada
|Jugador
|Club
|1993–94
|Zinedine Zidane
|Girondins de Burdeos
|1994–95
|Florian Maurice
|Olympique de Lyon
|1995–96
|Robert Pires
|FC Metz
|1996–97
|Thierry Henry
|AS Mónaco
|1997–98
|David Trezeguet
|AS Mónaco
|1998–99
|Olivier Monterrubio
|FC Nantes
|1999–2000
|Philippe Christanval
|AS Mónaco
|2000–01
|Sidney Govou
|Olympique de Lyon
|2001–02
|Djibril Cissé
|Association de la Jeunesse Auxerroise
|2002–03
|Lionel Mathis
|Association de la Jeunesse Auxerroise
|2003–04
|Patrice Evra
|AS Mónaco
|2004–05
|Jérémy Toulalan
|FC Nantes
|2005–06
|Franck Ribéry
|Olympique de Marsella
|2006–07
|Samir Nasri
|Olympique de Marsella
|2007–08
|Hatem Ben Arfa
|Olympique de Lyon
|2008–09
|Eden Hazard
|Lille OSC
|2009–10
|Eden Hazard
|Lille OSC
|2010–11
|Mamadou Sakho
|Paris Saint-Germain
|2011–12
|Younès Belhanda
|Montpellier HSC
|2012–13
|Florian Thauvin
|SC Bastia
|2013–14
|Marco Verratti
|Paris Saint-Germain
|2014–15
|Nabil Fekir
|Olympique de Lyon
|2015–16
|Ousmane Dembélé
|Stade Rennes Football Club
|2016–17
|Kylian Mbappé
|AS Mónaco
|2017–18
|Kylian Mbappé
|Paris Saint-Germain
|2018–19
|Kylian Mbappé
|Paris Saint-Germain
|2019–20
|Temporada cancelada debido a la pandemia de COVID-19
|2020–21
|Aurélien Tchouaméni
|AS Mónaco
|2021–22
|William Saliba
|Olympique de Marsella
|2022–23
|Nuno Mendes
|Paris Saint-Germain
|2023–24
|Warren Zaïre-Emery
|Paris Saint-Germain
|2024–25
|Désiré Doué
|Paris Saint-Germain
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DATOS CLAVES
- Valentín Barco registra 55 partidos, dos goles y once asistencias en Racing de Estrasburgo.
- El argentino fue nominado al Trofeo UNFP como mejor jugador joven de la Ligue 1.
- Barco compite por el premio contra Bouaddi, Doué, Neves y Zaire Emery.