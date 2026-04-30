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El Colo Barco, nominado al mismo premio en la Ligue 1 que Desiré Doué y João Neves

Mientras sueña con la Europa League, en su primera temporada completa con el conjunto francés fue nominado por un premio que no ganó ningún argentino.

Valentín Barco afronta una grandiosa temporada en Racing de Estrasburgo.
© Getty ImagesValentín Barco afronta una grandiosa temporada en Racing de Estrasburgo.

La temporada de Valentín Barco en Racing de Estrasburgo, club al que llegó en julio de 2025, sigue en alza. El futbolista argentino nacido en Veinticinco de Mayo lleva 55 partidos disputados, dos goles y once asistencias. Y su ascendencia se eleva juego a juego.

Mientras el surgido en las Divisiones Inferiores de Boca pelea por ganar la Europa League, que podría transformarse en el primer título de su carrera, fue nominado en el Trofeo UNFP como uno de los mejores jugadores jóvenes de la temporada de la Ligue 1.

En el caso de que obtener el galardón, no solo se transformará en el primer argentino en conseguirlo, sino que también en el primer sudamericano. Pero no la tendrá nada fácil, ya que está ternado con Ayyoub Bouaddi, de Lille, Desiré Doué, João Neves y Warren Zaire Emery, siendo estos de Paris Saint-Germain.

El primer futbolista que ganó el premio fue Zinedine Zidane, quien lo obtuvo en la temporada 1993-1994, cuando defendía la camiseta de Girondins de Burdeos. Además, ya lo ganaron estrellas como Robert Pirès, Thierry Henry, David Trezeguet, Djibril Cissé, Patrice Evra, Franck Ribéry, Samir Nasri, Eden Hazard, Marco Verratti, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.

El Racing de Estrasburgo quiere ser campeón de la Conference League

Valentín Barco, lateral de Racing de Estrasburgo. (Foto: Prensa Racing Estrasburgo)

Todos los ganadores del Jugador Joven del Año de la Ligue 1

TemporadaJugadorClub
1993–94Zinedine ZidaneGirondins de Burdeos
1994–95Florian MauriceOlympique de Lyon
1995–96Robert PiresFC Metz
1996–97Thierry HenryAS Mónaco
1997–98David TrezeguetAS Mónaco
1998–99Olivier MonterrubioFC Nantes
1999–2000Philippe ChristanvalAS Mónaco
2000–01Sidney GovouOlympique de Lyon
2001–02Djibril CisséAssociation de la Jeunesse Auxerroise
2002–03Lionel MathisAssociation de la Jeunesse Auxerroise
2003–04Patrice EvraAS Mónaco
2004–05Jérémy ToulalanFC Nantes
2005–06Franck RibéryOlympique de Marsella
2006–07Samir NasriOlympique de Marsella
2007–08Hatem Ben ArfaOlympique de Lyon
2008–09Eden HazardLille OSC
2009–10Eden HazardLille OSC
2010–11Mamadou SakhoParis Saint-Germain
2011–12Younès BelhandaMontpellier HSC
2012–13Florian ThauvinSC Bastia
2013–14Marco VerrattiParis Saint-Germain
2014–15Nabil FekirOlympique de Lyon
2015–16Ousmane DembéléStade Rennes Football Club
2016–17Kylian MbappéAS Mónaco
2017–18Kylian MbappéParis Saint-Germain
2018–19Kylian MbappéParis Saint-Germain
2019–20Temporada cancelada debido a la pandemia de COVID-19
2020–21Aurélien TchouaméniAS Mónaco
2021–22William SalibaOlympique de Marsella
2022–23Nuno MendesParis Saint-Germain
2023–24Warren Zaïre-EmeryParis Saint-Germain
2024–25Désiré DouéParis Saint-Germain
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DATOS CLAVES

  • Valentín Barco registra 55 partidos, dos goles y once asistencias en Racing de Estrasburgo.
  • El argentino fue nominado al Trofeo UNFP como mejor jugador joven de la Ligue 1.
  • Barco compite por el premio contra Bouaddi, Doué, Neves y Zaire Emery.
Julián Mazzara
Julián Mazzara
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