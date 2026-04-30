La temporada de Valentín Barco en Racing de Estrasburgo, club al que llegó en julio de 2025, sigue en alza. El futbolista argentino nacido en Veinticinco de Mayo lleva 55 partidos disputados, dos goles y once asistencias. Y su ascendencia se eleva juego a juego.

Mientras el surgido en las Divisiones Inferiores de Boca pelea por ganar la Europa League, que podría transformarse en el primer título de su carrera, fue nominado en el Trofeo UNFP como uno de los mejores jugadores jóvenes de la temporada de la Ligue 1.

En el caso de que obtener el galardón, no solo se transformará en el primer argentino en conseguirlo, sino que también en el primer sudamericano. Pero no la tendrá nada fácil, ya que está ternado con Ayyoub Bouaddi, de Lille, Desiré Doué, João Neves y Warren Zaire Emery, siendo estos de Paris Saint-Germain.

El primer futbolista que ganó el premio fue Zinedine Zidane, quien lo obtuvo en la temporada 1993-1994, cuando defendía la camiseta de Girondins de Burdeos. Además, ya lo ganaron estrellas como Robert Pirès, Thierry Henry, David Trezeguet, Djibril Cissé, Patrice Evra, Franck Ribéry, Samir Nasri, Eden Hazard, Marco Verratti, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni.

Valentín Barco, lateral de Racing de Estrasburgo. (Foto: Prensa Racing Estrasburgo)

Todos los ganadores del Jugador Joven del Año de la Ligue 1

Temporada Jugador Club 1993–94 Zinedine Zidane Girondins de Burdeos 1994–95 Florian Maurice Olympique de Lyon 1995–96 Robert Pires FC Metz 1996–97 Thierry Henry AS Mónaco 1997–98 David Trezeguet AS Mónaco 1998–99 Olivier Monterrubio FC Nantes 1999–2000 Philippe Christanval AS Mónaco 2000–01 Sidney Govou Olympique de Lyon 2001–02 Djibril Cissé Association de la Jeunesse Auxerroise 2002–03 Lionel Mathis Association de la Jeunesse Auxerroise 2003–04 Patrice Evra AS Mónaco 2004–05 Jérémy Toulalan FC Nantes 2005–06 Franck Ribéry Olympique de Marsella 2006–07 Samir Nasri Olympique de Marsella 2007–08 Hatem Ben Arfa Olympique de Lyon 2008–09 Eden Hazard Lille OSC 2009–10 Eden Hazard Lille OSC 2010–11 Mamadou Sakho Paris Saint-Germain 2011–12 Younès Belhanda Montpellier HSC 2012–13 Florian Thauvin SC Bastia 2013–14 Marco Verratti Paris Saint-Germain 2014–15 Nabil Fekir Olympique de Lyon 2015–16 Ousmane Dembélé Stade Rennes Football Club 2016–17 Kylian Mbappé AS Mónaco 2017–18 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 2018–19 Kylian Mbappé Paris Saint-Germain 2019–20 Temporada cancelada debido a la pandemia de COVID-19 2020–21 Aurélien Tchouaméni AS Mónaco 2021–22 William Saliba Olympique de Marsella 2022–23 Nuno Mendes Paris Saint-Germain 2023–24 Warren Zaïre-Emery Paris Saint-Germain 2024–25 Désiré Doué Paris Saint-Germain

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