A 4 meses del Mundial 2026, una selección se plantó contra la FIFA y acusó a Infantino: “Irresponsable e infantil”

Con los repechajes a la vuelta de la esquina y a poco más de cuatro meses para el Mundial 2026, Gianni Infantino fue duramente criticado. El presidente de la FIFA aseguró que planea levantar el veto a Rusia de todas las competiciones internacionales, algo que estuvo lejos de caer bien en Ucrania.

Serhii Palkin, CEO del Shakhtar Donetsk, disparó directamente contra el titular de la FIFA: “¿Por qué, después de cuatro años de guerra, no ha venido ni una vez a ver con sus propios ojos lo que está pasando aquí?”. Además, lo acusó de mostrar un “completo alejamiento de la realidad“.

“El fútbol no puede existir fuera de la realidad. Y no tiene derecho a mirar hacia otro lado ante el mal“, soltó Palkin, quien aseguró sentirse “profundamente decepcionado” por las declaraciones del dirigente y continuó: “Hemos estado sufriendo una guerra total durante cuatro años. Cientos de miles de personas han sido asesinadas. La infraestructura civil, deportiva y energética ha sido destruida”.

En respuesta a los dichos de Infantino sobre el regreso de Rusia “al menos en categorías inferiores”, el CEO retrucó: “Que venga y vea cómo juegan los niños al fútbol en Jarkiv, Zaporiyia, Dnipro, Kiev y Leópolis. Bajo sirenas antiaéreas, al lado de refugios para las bombas, bajo la amenaza constante de misiles y drones“.

El directivo advirtió que apoyar el regreso ruso sería una decisión “política y moral”. “Es un intento de pretender que la guerra y la agresión no existen“, sentenció.

El Ministro de Deportes de Ucrania también cruzó a Infantino

El ministro de Deportes, Matvii Bidnyi, tampoco se quedó callado y calificó de “irresponsables, por no decir infantiles” los dichos de Infantino. Además, denunció que la invasión ya cobró la vida de “al menos 650 deportistas”, incluidos más de 100 futbolistas.

“Es Rusia la que politiza el deporte y lo utiliza para justificar la agresión“, disparó Bidnyi, rechazando tajantemente su regreso a las competiciones internacionales. Por último, sustuvo que, mientras sigan matando, sus banderas y símbolos “no tienen cabida entre las personas que respetan valores como la justicia“.

Qué había dicho Infantino

En diálogo con Sky Sports, Infantino había expresado sus intenciones de levantar el veto a Rusia de las competiciones internacionales: “No deberíamos vetar a países por los actos de sus líderes políticos. No ha conseguido nada, solo ha creado más frustración y odio“.

“Que los niños y las niñas de Rusia puedan jugar al fútbol en otras partes de Europa podría ayudar. Es algo que definitivamente tenemos que hacer, al menos en categorías inferiores. Tenemos que hacerlo, al menos en la categoría juvenil“, sostuvo el titular de la FIFA, en referencia a la exclusión vigente desde el 28 de febrero de 2022.

Ucrania jugará el repechaje para el Mundial 2026

Mientras tanto, la Selección de Ucrania se jugará todo para meterse en la próxima Copa del Mundo. La primera parada será Suecia, a quien enfrentará en una semifinal a partido único el próximo jueves 26 de marzo a las 16:45 (hora de Argentina).

De superar esa instancia, definirá la clasificación el martes 31 de marzo (en el mismo horario) contra el vencedor del duelo entre Polonia y Albania. El ganador de esta llave integrará el Grupo F de la Copa del Mundo junto a Países Bajos, Japón y Túnez.

