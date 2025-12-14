Es tendencia:
Se hizo una constante: nuevas críticas a Julián Alvarez, ahora por su partido vs. Valencia

La temporada de Julián Alvarez sigue siendo cuestionada en España.

Por Germán Carrara

Los medios de comunicación de España le apuntaron nuevamente a Julián Alvarez, en este caso por su partido vs. Valencia.
Las críticas para Julián Alvarez no paran en España. Hace rato que al delantero del Atlético de Madrid le reclaman que aumente su capacidad goleadora, a pesar de llevar 11 goles y 4 asistencias en 22 partidos de la temporada 2025/2026. Es decir, solo contando los tantos propios registra un gol cada dos partidos. A simple vista, nada mal.

Sin embargo, el presente irregular del Colchonero (cuarto en LaLiga y octavo en la Champions) le exige a la Araña, a quien consideran como la figura principal, que sea el que tome la bandera para que los de Diego Simeone repunten y se instalen definitivamente como candidatos, no solo para ganar LaLiga y la Copa del Rey, sino para meterse entre los máximos animadores de la UEFA Champions League.

Por eso, otra vez las críticas de los medios de comunicación del país ibérico a Julián Alvarez, por su paso casi desapercibido por el partido que el Atlético de Madrid le ganó 2 a 1 al Valencia este sábado 13 de diciembre en el Estadio Metropolitano por la jornada 16 de LaLiga.

No fue su partido. No estuvo acertado pese a intentarlo constantemente. Lo probó desde fuera del área, pero su disparo se marchó muy desviado. Se fue en el 59′ dando entrada a Griezmann”, apuntó el diario Marca.

Por su parte, Diario AS reflejó: ”Marcó en Eindhoven, pero sigue sin pasar por un buen momento de forma. Simeone le sustituyó a la hora de partido después de haber participado poco en esa zona de la mediapunta que le ofrece la presencia de Sorloth por delante. Sin conseguir el lugar de confort ni buscar portería. Discreto, como todo el equipo”.

El Desmarque: ”Julián Álvarez (4): Discreto. Apenas tuvo incidencia en el juego y fue sustituido a la hora de partido”.

Mundo Deportivo: ”JULIÁN ÁLVAREZ | Alejado. El trabajo no le falta nunca, pero tuvo una de esas tardes lejos del gol”.

La opinión de Diego Simeone

“Estuvo como todos los otros compañeros. No podía hacer diez cambios, pero los habría hecho. Entendía que Griezmann podía hacerlo de otra manera. Estuvo en la línea de sus compañeros durante los 60 minutos“, expresó Diego Simeone, que una vez más reemplazó a Julián Alvarez a los 15 minutos del segundo tiempo.

En síntesis

  • Julián Álvarez registra 11 goles y 4 asistencias en 22 partidos esta temporada.
  • Fue reemplazado por Griezmann al minuto 59 en la victoria 2-1 ante Valencia.
  • El Desmarque lo calificó con un 4 tras su actuación en el Estadio Metropolitano.
Germán Carrara

