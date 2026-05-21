Por qué no juega Facundo Cambeses en Racing vs. Caracas por la Copa Sudamericana 2026

El arquero no está disponible para el encuentro de la Academia ante el conjunto venezolano.

Racing tiene por delante un partido clave para su futuro en la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Costas recibe a Caracas en el Cilindro de Avellaneda, obligado a sumar de a tres para no quedarse afuera. El compromiso será aún más desafiante debido a la ausencia de Facundo Cambeses.

El arquero de la Academia, fundamental desde que se afirmó como titular, no será de la partida este jueves en el Estadio Presidente Perón. Esto se debe a que debe cumplir con la fecha de suspensión que se ganó en el último partido, por ver una tarjeta roja.

El jugador con pasado en Banfield se fue expulsado en la última presentación del equipo en este certamen ante Botafogo. Sucedió en los minutos finales del encuentro, cuando cometió una infracción fuera del área sobre Lucas Villalba.

Es por eso que Matías Tagliamonte será el dueño del arco académico ante el conjunto venezolano. Por su parte, el joven Francisco Gómez será la alternativa en el banco de suplentes.

Los números de Facundo Cambeses en Racing

En lo que va de la temporada, Facundo Cambeses acumula 22 partidos en Racing y 24 goles recibidos, con apenas 7 vallas invictas. Por otra parte, sus números totales en la Academia suma 59 apariciones con solo 52 anotaciones rivales, con 25 encuentros con el arco en cero.